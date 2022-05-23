Директор красноярского предприятия признался, что позитивно относится к кризисам

Корреспондент Sibnovosti.ru продолжает знакомить вас с предприятиями Красноярского края, рассказывать о местном производстве и вариантами импортозамещения. На этот раз он наведался к «технарям», которые изготавливают светильники для производства и уличного использования. Интерес в интервью корреспондента Sibnovosti.ru вызвал руководитель компании, который обожает своё дело, старается делать его честно и принципиально. Контроль на каждом уровне, координация действий своих сотрудников и помощь преодолении кризиса на собственном производстве и производстве своих коллег. Обо всем этом – в материале о производстве светодиодных светильников под логотипом «Вектор» расскажет генеральный директор ООО «ТДК» Денис Сергеевич Дегтярев. ООО «ТДК» - организация, которая уже 17 лет на рынке и помимо производства светильников занимается ещё 17 видами деятельности.

Денис Сергеевич, как ТДК встретили санкции?

- Мы эти события ожидали. Когда ситуация начала накаляться, нужно было принимать решение – мы сделали очень большую закупку, чтобы пережить санкции спокойно. Это позволило продолжить работать в спокойном режиме на закупленных комплектующих. Отмечу, что одну из важнейших закупок, комплектующих для наших изделий, мы делали в Финляндии. Нам нравилось качество их продукции, и она соответствовала нашим требованиям. Когда возникло напряжение, мы обратились к нашим партнерам в Китае, чтобы изготовить необходимую линзу по примеру финских. Так нам удалось сохранить качество и удешевить производство.

Если в целом говорить о кризисах, то мы с ними справляемся и всегда смотрим вперед. И впредь будем справляться. Этот кризис для нас не первый. Мы позитивно относимся к таким событиям. – они бодрят и выводят из зоны комфорта. Начинаешь думать стратегически, а ещё сильно фильтруется рынок. Уходят "филькины конторы". Становится легче работать.

Какие у вас конкурентные преимущества? Что нового готовы предложить?

- Мы свою компанию ассоциируем с полным циклом производства. У нас есть инновационные решения, которые входят в реестр "Инновации России". В прошлом году мы получили поддержку от фонда инноваций по нашим источникам питания, которые позволяют выдерживать очень высокие температуры в условиях эксплуатации и при хранении. 30-40 лет эксплуатации выдерживают без потери светового потока и сохраняют свою работоспособность. Сейчас мы достигли световой отдачи в 156 кВт. И на краевых испытаниях, которые организовывал КРУДОР, мы доказали, что лучшие. А ведь у нас в конкурентах были крупные компании, известные на всероссийском уровне.

Мы внимательно изучаем конкурентов и придумываем что-то особенное. Благодаря этому можем прогнозировать, в каком направлении двигаться сейчас, для того чтобы завтра было актуально.

Денис Сергеевич, за счет чего, по вашему мнению, так хорошо развивается компания?

- Потому что я люблю свою работу. Мне нравится создавать продукт, который вызывает положительные эмоции. Видимо, моя энергия передается и сотрудникам. Мы все объединены одной идеей - создавать качественный продукт. Именно коллективная энергия позволяет нам развиваться и двигаться дальше. Все сотрудники очень амбициозны.

Как ваша продукция смогла «подвинуть» крупных конкурентов?

- Среди наших партнеров есть очень крупные компании и производства. Ну, например, РУСАЛ от нас находится через дорогу, было грех не зайти в гости. Мы долго общались, узнавали, что им нужно. Они хотели круглый светильник, а у нас в то время были только прямоугольные.

Признаться, я думал, что если я их уговорю купить нашу продукцию, то сложно будет сделать светильник визуально и эстетически красивым. Но мы попробовали. После того, как подобрали нужный дизайн и линзу, заключили маленький контракт с РУСАЛом. Так начали потихоньку отвоевывать его площади у Philips. В итоге наш светильник начал им нравится больше. Они сказали, что его проще вешать, ремонтировать, он долговечен, а еще – не нагревается. В общем, благодаря нашей упорной работе, мы получили крупного партнера.

Отметим, что гендиректор предприятия по производству светодиодных фонарей Денис Дегтярев не просто отличный менеджер. Он ещё и коллегам с других городов помогает. После отключения диктофона, рассказал Sibnovosti.ru, что помогал во время кризиса одному из предприятий в Железногорске. А когда наладил там автономность и смог собрать команду, которая работала без его контроля как часы, отправился обратно к себе. Такой вот "производственный десантник".

Что же им руководствовало? Судя по всему, он считает, что малые производства должны работать на своей земле, давать рабочие места, развивать местный бизнес.

Sibnovosti.ru продолжат рассказывать об успешных кейсах адаптации бизнеса и товаропроизводителей к новым экономическим реалиям. Наших читателей и партнеров приглашаем к диалогу:

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Фото: Александр Жуковец