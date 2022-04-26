«Норникель» нарастил производство никеля по итогам первого квартала года

«Норникель» объявил предварительные производственные итоги за первый квартал 2022 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года компания увеличила производство никеля. При этом металлы платиновой группы показали снижение, а медь осталась на прежнем уровне.

Как сообщает пресс-служба ГМК, никеля за отчетный период произведено 52 тыс. тонн, что на 10% выше показателя первого квартала 2021 года. Рост обусловлен тем, что годом ранее в это время были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления грунтовыми водами, а также Норильская обогатительная фабрика из-за аварии. В настоящее время рудники работают в штатном режиме, на фабрике ведется запланированная модернизация с целью повышения надежности и стабилизации объемов переработки рудного сырья.

Меди компания произвела около 91 тыс. тонн, что практически на уровне первого квартала прошлого года. Причем в 2021 году «Норникель» закрыл устаревший металлургический цех в Мончегорске, что привело к снижению выпуска меди на Кольской ГМК. Однако концентрат, который перерабатывался в закрытом цехе, был перенаправлен на переработку в Норильский дивизион, в результате чего там производство меди, напротив, выросло.

Металлы платиновой группы в первом квартале текущего года, согласно отчету компании, показали снижение: производство палладия сократилось на 8% до 706 тыс. унций, производство платины – на 12% до 163 тыс. унций.

«Снижение производства металлов платиновой группы в отчетном квартале объясняется высокой базой первого квартала прошлого года, когда вырабатывался накопленный транспортный НЗП (незавершенное производство) за счет выхода на проектную мощность новой технологии по производству драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской ГМК», - указано в сообщении «Норникеля».

Кроме прочего, в отчете говорится об отсутствии смертельных случаев в ГМК в первом квартале, несмотря на рост производства по отдельным металлам и большой объем капитального строительства и ремонтов. Это в том числе результат запущенной в «Норникеле» программы, направленной на полное искоренение смертельного травматизма.

Компания также представила в документе прогноз по производству металлов на весь 2022 год. Никеля по итогам года планируется произвести на уровне 205-215 тыс. тонн; меди – 365-385 тыс. тонн; палладия – 2451-2708 тыс. унций; платины – 604-667 тыс. унций.

«Несмотря на сложности в логистике и поставке оборудования, запасных частей и расходных материалов, возникшие из-за геополитической ситуации, мы продолжаем работать в штатном режиме. В настоящее время реализуются новые логистические схемы, прорабатываются возможности расширения сотрудничества с альтернативными поставщиками запасных частей, материалов и оборудования. С учетом реализуемых мер по минимизации негативного влияния от геополитической ситуации мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках заявленного диапазона на 2022 год», - прокомментировал старший вице-президент – производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

Добавим, несколькими днями ранее «Норникель» также информировал о выплате дивидендов акционерам за 2021 год. Выплаты получат порядка 200 тысяч акционеров, на что совет директоров компании рекомендовал направить около 178,3 млрд рублей.

Фото: «Норникель»

По материалам «Норникеля»