Приготовьтесь платить: к июлю платеж по ипотеке может вырасти на 21%

Традиционно на спрос и уровень цен в недвижимости огромное влияние оказывает ставка по ипотеке. Аналитики ожидают, что к июлю 2022 ежемесячный платеж может вырасти на 21%.

Согласно расчетам ипотечного департамента компании “Этажи” при самом оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж для взявших ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15% может вырасти на 21%. По словам заместителя директора компании “Этажи” по работе с партнерами Елены Лалетиной, переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 20%.

В качестве примера она уточнила, что при таких условиях ежемесячная плата за ипотеку для владельцев квартиры площадью 50 кв.м. с учетом средней цены 1 кв.м. вторичного жилья в Красноярске в 86 000 рублей вырастет с 35 030 до 42 257 рублей, а итоговая стоимость покупки с учетом ипотеки увеличится с 8,4 млн до 10,1 млн рублей.

Стоимость ипотеки выросла до максимума с 2015 года

По словам Елены Лалетиной, подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014-2015 годах, ее рост связан с одним единственным фактором - повышением ключевой ставки. Многие банки уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений.

*Банк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз: дважды весной — на 0,75 п. п., дважды летом — на 1,5 пункта, дважды осенью — еще на 1 пункт, и в декабре — на 1 п. п., доведя ее до 8,5% годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

Рост цен в 2022 году продолжается

Стоимость вторичного жилья в Красноярске за первый месяц в 2022 году увеличилась на 3,5%.

Новую волну роста цен вызвало резкое вымывание с рынка бюджетных предложений на фоне активных продаж в конце 2021-го. Стоимость первичной недвижимости при этом заметно замедлилась. Но по мнению экспертов, рост в целом должен продолжиться.

Средняя цена за кв.м. по данным сайта компании “Этажи”:

Вторичное жилье 31 января 2021 31 января 2022 1 комн 70 732 88 565 (+25%) 2 комн 68 239 86 798 (+27%) 3 комн 67 419 85 705 (+27%)

Новостройки 31 января 2021 31 января 2022 1 комн 71 688 81 674 (+14%) 2 комн 65 911 77 741 (+18%) 3 комн 64 245 76 921 (+20%)

Совет эксперта

“75% всех сделок с недвижимостью проходят с ипотекой. Одной из причин роста цен также является большое количество покупателей на рынке, которые получили одобрение по выгодной ставке и сейчас находятся в стадии выбора жилья. Для тех, кто нуждается в жилье с помощью ипотеки, тянуть с покупкой точно не стоит. В феврале снова ожидается заседание Центробанка, после которого нас ждет очередной подъем ключевой ставки”, - прогнозирует Елена Лалетина.

Фото: компания “Этажи”

По материалам компании “Этажи”