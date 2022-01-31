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Приготовьтесь платить: к июлю платеж по ипотеке может вырасти на 21%

Главная Экономика
Красноярск
16:06 31 Января 2022
недвижимость, жилье, ипотека, кредиты, ставка
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Традиционно на спрос и уровень цен в недвижимости огромное влияние оказывает ставка по ипотеке. Аналитики ожидают, что к июлю 2022 ежемесячный платеж может вырасти на 21%. 

Согласно расчетам ипотечного департамента компании “Этажи” при самом оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж для взявших ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15% может вырасти на 21%. По словам заместителя директора компании “Этажи” по работе с партнерами Елены Лалетиной, переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 20%.

В качестве примера она уточнила, что при таких условиях ежемесячная плата за ипотеку для владельцев квартиры площадью 50 кв.м. с учетом средней цены 1 кв.м. вторичного жилья в Красноярске в 86 000 рублей вырастет с 35 030 до 42 257 рублей, а итоговая стоимость покупки с учетом ипотеки увеличится с 8,4 млн до 10,1 млн рублей. 

Стоимость ипотеки выросла до максимума с 2015 года

По словам Елены Лалетиной, подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014-2015 годах, ее рост связан с одним единственным фактором - повышением ключевой ставки. Многие банки уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений. 

*Банк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз: дважды весной — на 0,75 п. п., дважды летом — на 1,5 пункта, дважды осенью — еще на 1 пункт, и в декабре — на 1 п. п., доведя ее до 8,5% годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

Рост цен в 2022 году продолжается

Стоимость вторичного жилья в Красноярске за первый месяц в 2022 году увеличилась на 3,5%. 

Новую волну роста цен вызвало резкое вымывание с рынка бюджетных предложений на фоне активных продаж в конце 2021-го. Стоимость первичной недвижимости при этом заметно замедлилась. Но по мнению экспертов, рост в целом должен продолжиться. 

Средняя цена за кв.м. по данным сайта компании “Этажи”:

Вторичное жилье

31 января 2021

31 января 2022

1 комн

70 732

88 565 (+25%)

2 комн

68 239

86 798 (+27%)

3 комн

67 419

85 705 (+27%)

 

Новостройки

31 января 2021

31 января 2022

1 комн

71 688

81 674 (+14%)

2 комн

65 911

77 741 (+18%)

3 комн

64 245

76 921 (+20%)

Совет эксперта

“75% всех сделок с недвижимостью проходят с ипотекой. Одной из причин роста цен также является большое количество покупателей на рынке, которые получили одобрение по выгодной ставке и сейчас находятся в стадии выбора жилья. Для тех, кто нуждается в жилье с помощью ипотеки, тянуть с покупкой точно не стоит. В феврале снова ожидается заседание Центробанка, после которого нас ждет очередной подъем ключевой ставки”, - прогнозирует Елена Лалетина. 

Фото: компания “Этажи”
По материалам компании “Этажи”

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