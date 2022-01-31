31 января
Красноярск
погода -13 °C
77.82
 
€ 86.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Богучанская ГЭС увеличила выплату налогов в 2021 году

Главная Экономика
Красноярск
11:28 31 Января 2022
налоги, электростанция, гэс, энергетика, финансы
версия для печати Ico_print

В 2021 году АО «Богучанская ГЭС» выплатило в бюджеты всех уровней 6 млрд. 943,68 млн. рублей, что на 63,96 млн. рублей больше, чем по итогам 2020 года. В течение года Богучанская ГЭС произвела 17 млрд. 237,5 млн. кВт•ч электроэнергии, в том числе в четвертом квартале 4 млрд. 716,8 млн. кВт•ч. Выработка в декабре составила 1 млрд. 719,46 млн. кВт•ч, что является вторым результатом за время эксплуатации станции.

В прошедшем году гидрологическая обстановка на Енисейском и Ангарском каскаде ГЭС была сложной: весенне-летний паводок 2021 года в бассейне Енисея был вызван проливными дождями и одновременным таянием снега в горах. Приток воды оказался самым большим на Енисее за весь период ведения наблюдений с 1903 года. Приток в озеро Байкал в июне составил 5500 м³/с (110% от нормы), в июле – 7200 м³/с (148%), в августе – 5800 м³/с (136%). Приток в Братское водохранилище в течение августа превышал 10060 м³/с, его уровень впервые за многие годы превысил отметку нормального подпорного уровня 402 м. В соответствии с распоряжениями Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы) ГЭС приняли участие в сдерживании паводка, используя при необходимости эксплуатационные водосбросы.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, коллектив Богучанской ГЭС успешно выполнил все задачи по регулированию паводка и обеспечению навигации, осуществил программу текущих ремонтов основного оборудования и обучения персонала. В марте 2021 года станция произвела 1 млрд. 798 млн. кВт•ч, установив рекорд выработки за один месяц. 16 октября в соответствии с требованиями энергосистемы по заданию ОДУ Сибири на Богучанской ГЭС были загружены 8 гидроагрегатов, которые произвели 62,463 млн. кВт·ч – максимальный результат за одни сутки. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 31 декабря 2021 года Богучанская ГЭС произвела 118 млрд. 601,9 млн. кВт•ч.

В бюджет Российской Федерации в 2021 году Богучанская ГЭС перечислила 4 млрд 200,1 млн. рублей, что на 138,5 млн. больше, чем годом ранее. Станция увеличила отчисления по налогу на прибыль организаций, водному налогу, плату за пользование водными объектами и т.д. В бюджет Красноярского края перечислено 2 млрд. 550 млн. рублей, в местный бюджет 16,5 млн.; во внебюджетные фонды 176,89 млн.  

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Впервые бюджет Красноярска по доходам превысит 40 млрд рублей

Впервые бюджет Красноярска по доходам превысит 40 млрд рублей

21 Декабря 2021 г.
Бюджет города на 2022–2024 годы традиционно прошёл общественное обсуждение
Новости Красноярска: Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?

Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?

16 Декабря 2021 г.
Дебетовая карта Tinkoff Black - одно из самых выгодных предложений банка
Новости Красноярска: РУСАЛ инвестировал более 870 млн рублей в модернизацию производства СКАД

РУСАЛ инвестировал более 870 млн рублей в модернизацию производства СКАД

15 Декабря 2021 г.
Завершена программа капитальных ремонтов и модернизации производства
Новости Красноярска: Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян

Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян

7 Декабря 2021 г.
Помимо биткоина, российские пользователи используют другие виды криптовалюты
Новости Красноярска: Состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Красноярска на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов

Состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Красноярска на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов

3 Декабря 2021 г.
В дальнейшем депутатам предстоит обсудить бюджет на профильных комиссиях
Новости Красноярска: Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым

Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым

2 Декабря 2021 г.
Банк «Тинькофф» предлагает клиентам рефинансирование старого долга
Новости компаний
27/01
Пернатая новинка сибирского ритейла
26/01
Особенности работы ломбардов
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская компания «РостТех» лишена статуса регионального оператора по вывозу мусора

Красноярская компания «РостТех» лишена статуса регионального оператора по вывозу мусора

27 Января 2022 г.
Причина: нарушение схемы потоков ТКО от места образования до объектов утилизации
Новости Красноярска: На пенсионерку из Ачинска мошенники оформили кредит на 782 тысячи рублей

На пенсионерку из Ачинска мошенники оформили кредит на 782 тысячи рублей

28 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта»
Новости Красноярска: В Красноярске за получение взяток будут судить преподавателя СибГУ

В Красноярске за получение взяток будут судить преподавателя СибГУ

26 Января 2022 г.
Вину обвиняемый признал частично
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru