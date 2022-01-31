Богучанская ГЭС увеличила выплату налогов в 2021 году

В 2021 году АО «Богучанская ГЭС» выплатило в бюджеты всех уровней 6 млрд. 943,68 млн. рублей, что на 63,96 млн. рублей больше, чем по итогам 2020 года. В течение года Богучанская ГЭС произвела 17 млрд. 237,5 млн. кВт•ч электроэнергии, в том числе в четвертом квартале 4 млрд. 716,8 млн. кВт•ч. Выработка в декабре составила 1 млрд. 719,46 млн. кВт•ч, что является вторым результатом за время эксплуатации станции.

В прошедшем году гидрологическая обстановка на Енисейском и Ангарском каскаде ГЭС была сложной: весенне-летний паводок 2021 года в бассейне Енисея был вызван проливными дождями и одновременным таянием снега в горах. Приток воды оказался самым большим на Енисее за весь период ведения наблюдений с 1903 года. Приток в озеро Байкал в июне составил 5500 м³/с (110% от нормы), в июле – 7200 м³/с (148%), в августе – 5800 м³/с (136%). Приток в Братское водохранилище в течение августа превышал 10060 м³/с, его уровень впервые за многие годы превысил отметку нормального подпорного уровня 402 м. В соответствии с распоряжениями Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы) ГЭС приняли участие в сдерживании паводка, используя при необходимости эксплуатационные водосбросы.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, коллектив Богучанской ГЭС успешно выполнил все задачи по регулированию паводка и обеспечению навигации, осуществил программу текущих ремонтов основного оборудования и обучения персонала. В марте 2021 года станция произвела 1 млрд. 798 млн. кВт•ч, установив рекорд выработки за один месяц. 16 октября в соответствии с требованиями энергосистемы по заданию ОДУ Сибири на Богучанской ГЭС были загружены 8 гидроагрегатов, которые произвели 62,463 млн. кВт·ч – максимальный результат за одни сутки. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 31 декабря 2021 года Богучанская ГЭС произвела 118 млрд. 601,9 млн. кВт•ч.

В бюджет Российской Федерации в 2021 году Богучанская ГЭС перечислила 4 млрд 200,1 млн. рублей, что на 138,5 млн. больше, чем годом ранее. Станция увеличила отчисления по налогу на прибыль организаций, водному налогу, плату за пользование водными объектами и т.д. В бюджет Красноярского края перечислено 2 млрд. 550 млн. рублей, в местный бюджет 16,5 млн.; во внебюджетные фонды 176,89 млн.