Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?

Дебетовая карта Tinkoff Black - одно из самых выгодных предложений банка. Она подходит многим клиентам, с ней можно легко и быстро проводить платежи, а также накапливать средства на счете. Читайте далее о том, как оформить эту карту онлайн и какие возможности она предоставляет.

Карта Tinkoff Black: оформление онлайн

Tinkoff Black - это дебетовая карта онлайн, которую легко оформить на официальном сайте банка и получить в течение 1-2 дней. Зайдите на официальный сайт "Тинькофф" в раздел "Банк" - "Дебетовые карты". В данном разделе располагается Tinkoff Black. Чтобы получить ее, нажмите на желтую кнопку "Оформить карту" и следуйте инструкции.

Также можно спуститься чуть ниже по странице, где находится форма заявки, заполнить данные в полях и нажать "Оформить". На все оформление уйдет несколько минут, после чего ваша заявка будет рассмотрена в банке. Заявки по картам рассматриваются сразу же, поэтому в скором времени вы получите ответ от банка. Карту доставят бесплатно по вашему адресу в день заявки или на следующий.

Возможности Tinkoff Black

Бесплатное, простое и легкое оформление карты с доставкой на дом: просто заполните онлайн-заявку, посещать банк не нужно

Бесплатное обслуживание карты или за 99 руб/мес

Карта накапливает средства благодаря кэшбэкам со всех покупок и начислению процентов. Узнать подробности по накоплению можно в разделе карты

Переводы на карты других банков с Tinkoff Black происходят быстро и без комиссий, пополнение с карт других банков также бесплатное

Снятие средств с карты - бесплатное в банкоматах "Тинькофф" и по всему миру

Управление картой происходит через удобное мобильное приложение. Мобильный банк "Тинькофф" признан лучшим по версии Global Finance

Tinkoff Black - классическая дебетовая карта "Тинькофф" с выгодными возможностями для разных финансовых целей. Если вам нужна современная удобная банковская карта, Tinkoff Black может стать для вас лучшим финансовым помощником.

Если у вас есть определенная финансовая цель, например, ведение бизнеса или регулярные покупки, вы можете изучить другие предложения от "Тинькофф". У банка большой выбор дебетовых карт на разные случаи жизни: для каждой ситуации подобраны максимально выгодные условия. Посмотреть, изучить и сравнить карты между собой можно на сайте банка в разделе "Дебетовые карты".

Карта от "Тинькофф" - это современный надежный инструмент для управления финансами легко и с выгодой.

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