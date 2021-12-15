РУСАЛ инвестировал более 870 млн рублей в модернизацию производства СКАД

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, инвестировал более 870 млн рублей в программу капитальных ремонтов и модернизации производства завода по производству литых алюминиевых дисков СКАД.



РУСАЛ завершил комплексную программу капитальных ремонтов и модернизации производства завода СКАД, в ходе которой были проведены капитальные ремонты цехов, основного технологического оборудования по цепочке производства, установлены новые литейные машины и новое оборудование для механической обработки алюминиевых дисков, в том числе для дисков в исполнении «Алмаз», а также новое оборудование для поточного контроля качества каждого диска. Помимо этого, на СКАДе введена в эксплуатацию итальянская акриловая линия покраски колес, спроектированная эксклюзивно для завода



Производитель акриловой линии – итальянская компания IMEL Spa – является поставщиком окрасочных линий для ведущих европейских автомобильных заводов, а ее производственные характеристики соответствуют мировым технологическим и экологическим стандартам. В цехах поддерживается постоянный микроклимат, а для уменьшения образования отходов акриловый лак используется повторно благодаря системе рекуперации.



Новая технология покраски позволяет добиться высокой коррозийной устойчивости лакокрасочного покрытия. У колес в покраске «алмаз» более эффектный и яркий внешний вид, что ценят покупатели. Кроме того, используемые технологии позволяют с большим запасом выдерживать все испытания, которые существуют на сегодняшний день для подобного оборудования, что, в свою очередь, позволяет заводу гарантировать высокое качество продукции и лакокрасочного покрытия литых колесных дисков.



На заводе сейчас действуют два комплекса покраски колес: комплекс Eisenmann и комплекс IMEL – покраска колес серии «алмаз». Годовой объем выпуска предприятия составляет около 3,5 млн колес.



«Решение о закупке нового оборудования было принято в рамках программы модернизации производства завода СКАД. Проведённые мероприятия направлены на повышение производительности труда, совершенствование контроля качества продукции и увеличения объема выпуска колесных дисков. Во втором полугодии 2021 года был полностью введен в эксплуатацию автоматизированный окрасочный комплекс, что позволило дополнительно выпускать 130 тысяч колес в месяц для наших клиентов», – рассказал управляющий директор СКАДа Александр Баранцев.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»