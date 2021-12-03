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Состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Красноярска на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов

Главная Экономика
Красноярск
16:38 3 Декабря 2021
финансы, город, экономика, бюджет, обсуждение
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня в Красноярске состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В мероприятии приняли участие руководители отраслевых органов администрации города, депутаты Красноярского городского Совета, представители счётной палаты города, министерства финансов края, Законодательного собрания края, эксперты.

Как и в предыдущем году обсуждение проходило в ограниченном формате в связи с профилактическими мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Бюджет города на очередной трехлетний период формировался в условиях восстановления экономики и адаптации к новым реалиям, что отразилось на параметрах бюджета и приоритетах.

Стартовые параметры главного финансового документа имеют положительную динамику по сравнению с текущим бюджетным циклом. Впервые параметры по доходам и расходам на 2022 год запланированы с превышением отметки в 40 млрд рублей. Подготовленный проект бюджета Красноярска является сбалансированным, самодостаточным и направлен на решение ключевых для города задач.

«В рамках подготовки данного проекта бюджета была проделана огромная совместная работа. Материалы были подробно и внимательно рассмотрены на «нулевых чтениях» с участием Главы города Сергея Ерёмина и депутатов Красноярского городского Совета. Бюджет остаётся, безусловно, социально ориентированным: из чуть более 40 млрд рублей расходов около 27 млрд будет направлено на решение задач в социальной сфере. Также традиционно весомая доля средства предусмотрена на отрасли дорожного хозяйства, ЖКХ, жилищную сферу и другие. Почти 7,5 млрд рублей составляют капитальные расходы, что позволяет говорить о том, что в проекте бюджета заложен серьёзный ресурс для развития городской инфраструктуры, – сказал в своём докладе первый заместитель главы города, руководитель департамента финансов Роман Одинцов. – Стоит отметить, что благодаря инициативе главы города и поддержке губернатора и правительства края Красноярску  предоставляются дополнительные средства на решение важных для города задач. На достигнутом мы не останавливаемся, работа будет продолжена».

Основными векторами бюджетной политики в 2022–2024 годах являются участие в реализации национальных проектов, обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений социальной сферы, сохранение всех социальных гарантий перед населением и достигнутого уровня содержания города, благоустройство общественных пространств, поддержка малого и среднего предпринимательства. Исполнение данных обязательств позволит сохранить траекторию развития и создаст благоприятные условия для повышения качества жизни красноярцев.

«В целом разработанный проект бюджета вселяет уверенность в том, что направления развития, по которым город ведёт большую работу, получат новый импульс, даже невзирая на то, что мы продолжаем жить в сложных условиях пандемии», – сообщила председатель экспертной комиссии, экономист Евгения Бухарова.

Помимо прохождения публичной независимой экспертизы бюджет был уже рассмотрен на расширенном заседании комиссии городского Совета по бюджету, собственности и экономическому развитию.

«У нас сложилось конструктивное взаимодействие с администрацией при обсуждении бюджета. Все протокольные решения, которые принимались городским Советом, были рассмотрены. Сейчас этот механизм коммуникации отлажен. Я надеюсь, что в таком режиме мы сможем дальше искать совместные решения, чтобы учитывать в бюджете те пожелания, которые высказывают депутаты и жители города», – сказал председатель комиссии городского Совета по бюджету, собственности и экономическому развитию Павел Павелко.

В дальнейшем депутатам предстоит обсудить бюджет на профильных комиссиях, а затем принять окончательное решение на сессии 21 декабря.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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