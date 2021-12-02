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Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым

Главная Экономика
Красноярск
08:44 2 Декабря 2021
финансы, банк, кредиты, деньги
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Финансовая система базируется, в первую очередь, на кредитах. Именно выдача денег взаймы под процент и получение их «в рост» в средневековой Европе стали основой будущего зарождения капитализма и развития современной экономики такой , какой мы её знаем сегодня.

Основным фактором, который определяет стоимость кредита, является процентная ставка. Она определяется, в первую очередь, Центральным Банком, посредством установки ставки рефинансирования, которая указывает стоимость денег, которую заплатят коммерческие банки, беря деньги взаймы у Центрального Банка.

Ставка рефинансирования может изменяться, в зависимости от уровня инфляции. Таким образом, стоимость кредитов для заёмщиков в разное время может сильно отличаться. Это открывает возможности для того, чтобы произвести выгодное рефинансирование ранее взятого кредита по более приемлемой процентной ставке. Банк, фактически, берёт деньги в долг у Центрального Банка, и покрывает ими  ранее взятый клиентом под высокий процент кредит, таким образом, уменьшая его стоимость.

Банк «Тинькофф» предлагает своим клиентам услугу рефинансирования с чрезвычайно выгодными условиями, с помощью которой можно значительно снизить стоимость обслуживания долга.

Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым

Банк «Тинькофф» предлагает клиентам рефинансирование старого долга  на таких условиях:

  • Самая низкая процентная ставка — всего 8,9% в год;
  • Значительный размер рефинансирования — до 2 миллионов рублей;
  • Срок рефинансирования — до 3 лет;
  • Лояльные требования. Нужно, чтобы клиент был совершеннолетним, но не старше 70-ти лет, был гражданином России и был зарегистрирован по определённому месту жительства;
  • В банке «Тинькофф» реализована система электронного документооборота. Все документы самостоятельно загружаются клиентом в сканированном виде в личном кабинете, при этом посещать отделение банка нет необходимости;
  • Курьерская служба банка доставит все необходимые документы по месту жительства или расположения клиента;
  • Банк самостоятельно решит все формальности с коллегами, у которых был открыт предыдущий кредит.

Банк «Тинькофф», реализовав услугу по рефинансированию кредитов, открывает своим клиентам возможность резко снизить расходы на обслуживание старого кредита и тем самым улучшить своё благосостояние. Долой кредитное рабство!

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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