Стали известны основные параметры бюджета Таймыра на 2022 год

Проект бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год предполагает дефицит в размере 125,2 млн руб. Он принят к рассмотрению.

По данным официального сайта муниципалитета, доходы бюджета района в следующем году составят 9,28 млрд руб., расходы – 9,4 млрд руб. В дальнейшем, согласно проекту бюджета на плановый период 2023-2024 годов, дефицит будет расти. В 2023 году он достигнет 240 млн руб., в 2024-м – 290 млн руб.

Как указывается в сообщении районных властей, публичные слушания по проекту бюджета назначены на 9 декабря 2021 года.

Фото: © официальный сайт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района