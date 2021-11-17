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РУСАЛ и КУМЗ начали производство полуфабрикатов из инновационного сплава

Главная Экономика
Красноярск
14:40 17 Ноября 2021
металлургия, производство, инновации, предприятие
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РУСАЛ совместно с Каменск-Уральским металлургическим заводом (КУМЗ) успешно наладил выпуск широкой номенклатуры катаных и прессованных полуфабрикатов из инновационного алюминиево-магниево-скандиевого сплава марки 1581.  

В рамках сотрудничества на КУМЗе было организовано серийное производство плит и листов из плоских слитков, произведённых на красноярской промплощадке РУСАЛа, по специально разработанной технологии прокатки. Полуфабрикаты востребованы у российских компаний, занимающихся разработкой и выпуском изделий для железнодорожной отрасли и судостроения. Повышение технологичности продукции и увеличение доли сплавов – это основная производственная задача, которую поставил перед предприятиями РУСАЛа ещё основатель компании Олег Дерипаска.

Инновационный сплав 1581, разработанный специалистами Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) РУСАЛа, является альтернативой традиционным алюминиевым сплавам. За счет использования добавки скандия удалось более чем на 30% улучшить его свойства по сравнению со сплавами типа АМг5 при сохранении высокого уровня коррозионной стойкости и свариваемости, что позволяет успешно применять данный материал в сварных конструкциях. При этом благодаря малой доле скандия существенно снижена стоимость продукции относительно существующих скандийсодержащих решений, что обеспечивает ее конкурентоспособность в сравнении с традиционными алюминиевыми решениями.

«Освоение производства материала и его успешное внесение в Российский морской регистр судоходства является следующим шагом в реализации стратегии РУСАЛа по развитию и популяризации инновационной скандийсодержащей продукции из алюминия и развитию применения алюминия в высокотехнологичных отраслях», – сказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

В апреле РУСАЛ запустил новый бренд алюминиево-скандиевых решений ScAlution. Благодаря высоким технологическим и физико-механическим характеристикам сплавы способствуют снижению веса транспорта, расходу топлива и объемов выбросов в атмосферу.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

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