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Одобрены изменения в бюджет города

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Красноярск
14:23 5 Октября 2021
город, бюджет, проект, депутаты, обсуждение, финансы
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Сегодня на сессии Красноярского городского Совета депутатами был поддержан проект осенней корректировки бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Изменения в бюджет города затрагивают все основные сферы жизнедеятельности и ориентированы на повышение качества жизни красноярцев.

Благодаря улучшению экономической ситуации на фоне постепенной отмены карантинных мер в бюджете города в 2021 году увеличиваются собственные доходы на 1,3 млрд рублей.

Также корректировкой бюджета на 2021 год отражаются ранее выделенные средства вышестоящих бюджетов в сумме 3,4 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей – на приобретение троллейбусов и трамваев, 0,4 млрд рублей – на переселение граждан из аварийного жилья.

Помимо этого, дополнительные поступления по собственным доходам и средствам из вышестоящих бюджетов направляются на решение следующих ключевых задач:

0,8 млрд рублей на развитие социальной сферы города, в том числе:

–охрана общеобразовательных учреждений;
–организация питания учащихся школ;
–развитие спорта в Красноярске;
–создание мест в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и спорта;
–модернизация библиотек города;
–приобретение модульных зданий в загородные оздоровительные лагеря;
–ремонт муниципальных учреждений в целях предотвращения аварийных ситуаций и устранения замечаний надзорных органов.

0,5 млрд рублей на содержание имеющейся и обновленной инфраструктуры города: общественных территорий, улично-дорожной сети, сетей наружного освещения;

0,1 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другие направления.

В результате в бюджете Красноярска сохранены все социальные гарантии и расходы на обеспечение бесперебойного функционирования учреждений бюджетной сферы и городской инфраструктуры. 

«Осенняя корректировка бюджета – это всегда некий финансовый гарант реализации важнейших задач текущего года. Среди базовых направлений распределения средств данной корректировки: разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта аварийных школ, в частности, школы №50 по ул. Глинки, развитие в городе электротранспорта, обеспечение жильём красноярцев из аварийных домов, а также детей-сирот, содержание улично-дорожной сети, – отметил мэр Сергей Ерёмин. – Что важно – корректировкой предусмотрено сокращение  муниципального долга. Это позволяет Красноярску поддерживать высокий уровень долговой устойчивости».

Добавим, что с учетом изменений параметры бюджета города Красноярска в 2021 году:

– по доходам увеличиваются на 4,7 млрд рублей и составят 43,4 млрд рублей;
– по расходам увеличиваются на 4,4 млрд рублей и составят 43,4 млрд рублей;
​– дефицит уменьшается на 283 млн рублей и составит 37 млн рублей.​

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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