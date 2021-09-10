Когда лучше всего брать оборотный кредит?

Каждое предприятие имеет оборотный капитал. Он вкладывается для осуществления контрактов, заказов, проведение рекламных акций. Не все компании располагают необходимой суммой для осуществления поставленных задач. Выручить в подобной ситуации может кредит на оборотные средства для ИП и ООО.

Подробнее об оборотном кредите

Нецелевая кредитная программа предназначена для действующих компаний. Требования к сроку работы индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью отличаются в зависимости от банка. Минимальный составляет несколько месяцев. В некоторых кредитно-финансовых учреждениях он доходит до одного года.

Выдается займ компаниям, зарегистрированным на территории Российской Федерации. Также банки проверяют кредитную историю. Отказ возможен тогда, если ИП/ООО имеют множество займов. Закредитованность может привести к тому, что предприятие окажется не в состоянии выплатить задолженность.

Аналогичное решение может быть принято тогда, когда фирма в прошлом имела просрочки. Положительного решения не получат компании, которые имеют задолженность перед кредиторами, налоговой, контрагентами.

На какие нужды берут оборотный кредит?

Займ является нецелевым. Банк не потребует никакой отчетности касательно того, куда потрачены денежные средства. Это не повод брать такой кредит абсолютно под любые нужды компании. Он не выдается на длительный срок. В среднем погасить его требуется в течение 6-18 месяцев. Это довольно краткосрочная программа кредитования, поэтому крайне рекомендована для следующих целей:

Закупка товара с последующей перепродажей. Обычно предпочтение отдается каким-либо праздникам, позволяющим заработать на повышенном спросе.

Покупка комплектующих. Компании, занимающиеся ремонтом, строительством и так далее, должны иметь постоянный запас деталей или материалов. Если их не будет в достаточном количестве, это приведет к потере заказов и прибыли. Кроме того, невозможность приобрести большие партии станет причиной удорожания, поскольку лишь оптовые цены позволяют получить большую выгоду.

Для обеспечения выполнения заказа. Здесь получение прибыли, если договор подписан, гарантировано.

Когда речь идет о долгосрочной перспективе или предполагаемая прибыль не позволит получить выгоду после уплаты кредита, смысла брать займ нет.

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