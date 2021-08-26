Какое количество кредитов можно взять в банках?

Тинькофф разработал новый финансовый продукт, кредит на обеспечение исполнения контракта, ознакомиться с условиями получения можно на официальном сайте. При получении кредита нужно учитывать несколько моментов при получении.

Количество кредитов, которые вы можете взять и погашать одновременно, определяет каждый конкретный банк. В одном банке вам могут и не дать потребительский кредит в довесок к автокредиту. А в другом – быть более благосклонными к вашей персоне.

От чего это зависит?

Два самых главных фактора для любого банка – это ваша платежеспособность и ваша кредитная история. Если вы брали кредиты ранее и не вернули их, или же у вас были просрочки, то это проблема. Вам могут не только не выдать дополнительный кредит к существующему, но и вообще больше не давать денег под проценты.

Причем, вы можете взять кредит под малый бизнес в Москве, например, а потом пытаться взять кредит в Волгограде. Но география не имеет значения, ведь вы уже числитесь в списках рискованных должников.

Платежеспособность – еще один важный параметр для банка. Ведь он должен быть уверен, что деньги вы вернете. И не через суд, а сами и с процентами. Для этого вы и представляете справки с работы, 2-НДФЛ, договора с работодателями.

Естественно, если ваш доход 12 000 рублей официально, то и кредит вам могут не дать. Но не только платежеспособность играет роль для определения вас как надежного клиента для банка. Он учитывает множество факторов – семейное положение и наличие детей, возраст и стаж работы, профессию и даже неофициальные источники дохода. Даже то, снимаете вы квартиру, или живете в собственном жилье.

В общем, вы вполне можете рассчитать количество кредитов, которые вам могут выдать в банке. Просто сложите суммы ваших месячных затрат и соотнесите это с вашими доходами. Если доходы покрывают затраты – отлично. А если при этом платежи по первому кредиту меньше 30% от общих трат – то можете пробовать получить еще один кредит.

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