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Объем средств для лесопожарного центра «Север» в Черемшанке определят к 1 сентября

Главная Экономика
Красноярск
15:35 7 Августа 2021
центр, север, пожар, премьер-министр, средства
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Объем финансирования для завершения создания красноярского лесопожарного центра «Север» будут определен к 1 сентября 2021 года. Соответствующее поручение сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Это поручение в ряду других было дано по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Сегодня они опубликованы на сайте кабмина.

«Минприроды совместно с Минфином, МЧС, Минпромторгом и Рослесхозом поручено представить предложения по завершению формирования межрегионального лесопожарного центра «Север», который будет базироваться в Красноярском крае, и определить необходимые для этого объемы финансирования. Срок исполнения поручения – 1 сентября», - говорится в сообщении федерального правительства.

«Север» базируется в красноярском аэропорту Черемшанка. Как сообщала побывавшая там в июне этого года вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, ранее на создание центра было выделено 5 млрд руб.

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