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РУСАЛ начинает поставки алюминия с низким углеродным следом ALLOW на завод Aluminium Rheinfelden

Главная Экономика
Красноярск
11:33 19 Июля 2021
металлургия, производство, экология, поставки, предприятие
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РУСАЛ приступает к поставкам флагманского бренда алюминия с низким углеродным следом ALLOW на свой завод Aluminium Rheinfelden. Первая партия продукции будет доставлена немецкому предприятию в августе 2021 года.  

Благодаря применению алюминия с низким углеродным следом Rheinfelden сможет расширить линейку экологичных алюминиевых решений, занять новые рыночные ниши и в целом повысить конкурентоспособность завода.

Созданная на основе ALLOW продукция позволит клиентам предприятия существенно снизить свой углеродный след по всей производственной цепочке. Для сравнения, выбросы ALLOW не превышают 4 тонн CO2 на тонну алюминия, тогда как текущий среднемировой уровень составляет около 12 тонн CO2 (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы).

Завод планирует разрабатывать новое поколение экологичных алюминиевых решений для мировой автомобильной промышленности. Применение ALLOW в комбинации с возможностями по переработке металлолома завода повысят экологические характеристики выпускаемых изделий.

«Продукция на основе ALLOW полностью отвечает запросу общества и промышленности на экологически чистое производство. Поставки Rheinfelden алюминия с низким углеродным следом – это не только новый шаг в развитии нашего сотрудничества, укрепления потенциала завода, но и эффективное решение по снижению углеродного следа продукции в различных отраслях промышленности», – заявил директор по сбыту и маркетингу РУСАЛа Стив Ходжсон.

Компания Aluminium Rheinfelden была основана в 1898 году. Сегодня – это один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей. После приобретения РУСАЛом в апреле 2021 года Rheinfelden сконцентрировался на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и на разработке нового поколения экологичных алюминиевых решений.

По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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