Садоводы смогут обновить сети и дороги за счет бюджета Красноярского края. Региональный Минсельхоз проводит конкурс грантов в размере до двух миллионов рублей. Деньги СНТ смогут потратить на строительство, ремонт или реконструкцию электросетей, дорог и объектов водоснабжения в некоммерческом товариществе. Заявки от председателей СНТ на участие в отборе специалисты ведомства принимают до 9 июля 2021 года.

Чтобы соответствовать критериям получателей, нужно не иметь долгов перед бюджетом на первое число месяца подачи заявки, быть зарегистрированным в реестре некоммерческих товариществ края, претендующих на господдержку, а также предоставить решение общего собрания членов товарищества с указанием целей гранта. Еще одно обязательное условие – софинансирование со стороны СНТ не менее 10 процентов от суммы.

«Программа поддержки садоводства и огородничества работает в нашем крае с 2017 года. За это время 228 садоводческих товариществ обновили инфраструктуру. В Красноярском крае действуют около 1 700 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, поэтому нам есть куда расти и развиваться. На ближайшие три года программа утверждена», - рассказал первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Бесплатные консультации по подготовке документов на конкурс председатели СНТ края могут получить в информационно-консультационном центре «Енисей» еженедельно по вторникам. Адрес организации: ул. 9 Мая, 7, телефоны +7 (391) 277-62-11, 277-62-12.

Информация о правилах участия в конкурсе и нормативно-правовая документация размещены на сайте Минсельхоза края в разделе «Садоводство».