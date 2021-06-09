Кому в Красноярске предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

В Красноярске работодатели готовы платить высокие зарплаты по отдельным специальностям. Так, ведущему 1С-программисту обещают ежемесячный доход от 180 тысяч рублей. Данные на первый летний месяц представила компания SuperJob.

Для таких доходов соискатель должен иметь техническое образование и опыт работы от пяти лет. Подошедшему кандидату обещают оплатить переезд из другого города, если он потребуется.

В топ самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярском крае, как и Санкт-Петербурге, Воронеже и Краснодаре, входят врачи. К примеру, заместителю главного врача в Железногорске готовы платить 150 тысяч, а стоматологу-ортодонту с опытом работы от трех лет – от 100 тысяч плюс регулярное обучение и тренинги за счет работодателя.

Аналогичный доход обещают в Красноярске региональному директору по развитию территории в транспортно-логистическое направление транспортной компании, а также начальнику сектора организации по охране труда и промышленной безопасности.