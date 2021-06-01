1 июня
Красноярск
погода +26 °C
73.24
 
€ 89.6
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стоимость проката велосипедов на острове Татышев останется на уровне прошлого года

Главная Экономика
Красноярск
13:01 1 Июня 2021
торги, отдых, велосипед, аукцион, красноярск, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Стоимость проката велосипедов на острове Татышев останется на уровне прошлого года – 250 рублей в час. При этом на территории есть и два муниципальных проката, где для льготных категорий граждан предусмотрены льготные тарифы. Об этом и не только шла речь на выездном совещании депутатов Красноярского городского Совета, состоящих в рабочей группе по разработке концепции размещения временных сооружений, в том числе нестационарных торговых объектов.

Обсуждали народные избранники и итоги аукциона на право заниматься прокатом. Их смутило, что на торги на право аренды выставлялись девять круглогодичных павильонов, стоимость которых была определена в диапазоне от 2,6 млн до 27,0 млн рублей на три года. По убеждению некоторых депутатов, завышение цены было сделано специально для недопущения конкурентов, при этом денег этих городской бюджет не увидит.

«У нас вызывают вопросы результаты торгов на право аренды павильонов для велопроката. Я уверен на 100%, что средства от выигравших предпринимателей право аренды по максимальной цене в бюджет не поступят. Потому что двадцать с лишним миллионов рублей, пусть даже за три года проката, заработать нереально. Мы будем отслеживать ситуацию с поступлением платежей», - заявил Виталий Бондарев.

Директор МАУ «Татышев-парк» Сергей Васильев согласился с тем, что такой риск есть, однако в этом случае законодательством определена процедура расторжения договоров в судебном порядке и проведение новых аукционов.

Фото: сайт красноярского Горсовета

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Станислав Новиков: «За четыре года объем частных инвестиций в России вырос в 10 раз»

Станислав Новиков: «За четыре года объем частных инвестиций в России вырос в 10 раз»

1 Июня 2021 г.
Рынок частных вложений переживает небывалый подъем
Новости Красноярска: Полеты через Хатангу на Северный полюс могут начаться уже в 2022 году

Полеты через Хатангу на Северный полюс могут начаться уже в 2022 году

31 Мая 2021 г.
Это один из этапов развития северного туризма
Новости Красноярска: В крае с начала года промышленное производство сократилось на 10 процентов

В крае с начала года промышленное производство сократилось на 10 процентов

28 Мая 2021 г.
Хуже всего было в марте
Новости Красноярска: Красноярские старшеклассники определились с будущими профессиями

Красноярские старшеклассники определились с будущими профессиями

27 Мая 2021 г.
Опубликован топ-5
Новости Красноярска: Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн

Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн

25 Мая 2021 г.
Честный рейтинг микрозаймов на год от проверенных компаний
Новости Красноярска: Таймырским поселкам меняют уголь

Таймырским поселкам меняют уголь

16 Мая 2021 г.
Он будет поставляться с Бейского месторождения в Хакасии
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На площади у городских часов подняли флаг детства

На площади у городских часов подняли флаг детства

1 Июня 2021 г.
Эскиз флага нарисовала юная красноярка Елизавета Кошелева
Новости Красноярска: Двое воспитанников красноярского футбола могут вернуться в «Енисей»

Двое воспитанников красноярского футбола могут вернуться в «Енисей»

31 Мая 2021 г.
По данным sibnovosti.ru, речь идет о полузащитниках Евгении Песегове и Азере Алиеве
Новости Красноярска: В ближайшие три дня некоторые электропоезда восточного направления будут ходить по измененному расписанию

В ближайшие три дня некоторые электропоезда восточного направления будут ходить по измененному расписанию

1 Июня 2021 г.
Часть поездов будет отменена
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru