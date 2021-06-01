Стоимость проката велосипедов на острове Татышев останется на уровне прошлого года – 250 рублей в час. При этом на территории есть и два муниципальных проката, где для льготных категорий граждан предусмотрены льготные тарифы. Об этом и не только шла речь на выездном совещании депутатов Красноярского городского Совета, состоящих в рабочей группе по разработке концепции размещения временных сооружений, в том числе нестационарных торговых объектов.

Обсуждали народные избранники и итоги аукциона на право заниматься прокатом. Их смутило, что на торги на право аренды выставлялись девять круглогодичных павильонов, стоимость которых была определена в диапазоне от 2,6 млн до 27,0 млн рублей на три года. По убеждению некоторых депутатов, завышение цены было сделано специально для недопущения конкурентов, при этом денег этих городской бюджет не увидит.

«У нас вызывают вопросы результаты торгов на право аренды павильонов для велопроката. Я уверен на 100%, что средства от выигравших предпринимателей право аренды по максимальной цене в бюджет не поступят. Потому что двадцать с лишним миллионов рублей, пусть даже за три года проката, заработать нереально. Мы будем отслеживать ситуацию с поступлением платежей», - заявил Виталий Бондарев.

Директор МАУ «Татышев-парк» Сергей Васильев согласился с тем, что такой риск есть, однако в этом случае законодательством определена процедура расторжения договоров в судебном порядке и проведение новых аукционов.

Фото: сайт красноярского Горсовета