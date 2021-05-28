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В крае с начала года промышленное производство сократилось на 10 процентов

Главная Экономика
Красноярск
13:14 28 Мая 2021
промышленность, экономика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае промышленное производство сократилось с начала года на 10 процентов. Такие данные представили в Красноярскстате.

Так, снижение объемов производства отмечено в добыче полезных ископаемых (индекс производства – 85,1 процента) и обрабатывающих производствах (91,3 процента).

При этом в отдельных отраслях наблюдался рост. Например, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха и по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Самое большое падение произошло в марте – тогда показатели упали на 15 процентов.

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