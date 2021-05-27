Красноярские старшеклассники определились с будущими профессиями

Старшеклассники Красноярского края определились с будущими профессиями. Региональное агентство труда и занятости узнало о профессиональных планах почти 15 тысяч учеников 9 и 11 классов. В топ-5 попали медики, IT-специалисты, педагоги, инженеры и юристы.

Так, у девятиклассников растет интерес к сельскому хозяйству, менеджменту, сервису, логистике, социальному обеспечению; у одиннадцатиклассников – к энергетике, СМИ, юриспруденции. При этом реже стали выбирать экономические, строительные и военные специальности.

Также в крае на 40% вырос интерес к обучению в техникумах и колледжах. Их вместо вузов выбирают 20% выпускников 11 классов.