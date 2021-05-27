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Красноярские старшеклассники определились с будущими профессиями

Главная Экономика
Красноярск
14:34 27 Мая 2021
школьники, выпускной, работа, профессия, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Старшеклассники Красноярского края определились с будущими профессиями. Региональное агентство труда и занятости узнало о профессиональных планах почти 15 тысяч учеников 9 и 11 классов. В топ-5 попали медики, IT-специалисты, педагоги, инженеры и юристы.

Так, у девятиклассников растет интерес к сельскому хозяйству, менеджменту, сервису, логистике, социальному обеспечению; у одиннадцатиклассников – к энергетике, СМИ, юриспруденции. При этом реже стали выбирать экономические, строительные и военные специальности.

Также в крае на 40% вырос интерес к обучению в техникумах и колледжах. Их вместо вузов выбирают 20% выпускников 11 классов.

«В помощь ребятам и их родителям краевая служба занятости проводит множество мероприятий. Основой для них служит Стратегия развития профессиональной ориентации населения, призванная совместить представления школьников об идеальной работе с потребностями региональной экономики. Студентам помогают обрести рабочее место еще до окончания обучения. В результате количество молодых специалистов, которые обращаются в службу занятости за содействием в поиске работы, снижается», - прокомментировал итоги исследования руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

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