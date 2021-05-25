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Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн

Главная Экономика
Красноярск
09:19 25 Мая 2021
финансы, деньги, кредиты, сервис
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При возникновении потребности срочно взять деньги в долг на длительный срок можно выбрать одно из предложений от микрофинансовых организаций. Микрозайм может быть с ежемесячным платежом, либо с выплатой всей суммы задолженности в конце срока. Самым распространенным и быстрым способом вывода средств является зачисление на карту, но также можно выбрать электронные деньги или наличные. Обязательные требования к заемщику очень простые – возраст от 18 до 70 лет, наличие гражданства РФ и постоянной прописки.

На одобрение долгосрочного займа повлияет официальное трудоустройство, положительная кредитная история в МФО и ценное имущество в собственности. Это гарантирует кредитору возврат выданных средств, поэтому организация готова предоставить микрозайм на год. Чтобы получить микрозайм без отказа, следует указывать только достоверную информацию в анкете без орфографических или смысловых ошибок. Несоответствия не позволят идентифицировать клиента, и поступит отказ.

В основном МФО выдают краткосрочные займы, поэтому быстро найти компанию, которая кредитует на долгий срок, бывает затруднительно. Неопытному человеку сложно разобраться во всех тонкостях микрофинансовой сферы и определить, какие условия действительно выгодные. Данный рынок очень разнообразен, из-за конкуренции постоянно меняется и развивается, поэтому уследить за всем невозможно.

Честный рейтинг микрозаймов на год от проверенных компаний можно найти на проекте #ВЗО. Все размещенные предложения были проанализированы специалистами сайта, после чего получили уникальный коэффициент. Это краткая характеристика продукта, основанная на сравнении около 100 различных параметров. Таким образом, можно быстро оценить объявления и выбрать самое подходящее.

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Перед отправкой заявки рекомендуем проверить, насколько заемщик подходит под минимальные требования компании. Если у клиента нет гражданства РФ или неподходящий возраст, получить займ невозможно. Выбирайте способ выплаты заемных средств на банковскую карту, открытую на имя заемщика. Привязка карты к личному кабинету повышает рейтинг надежности клиента. Погасите существующие просрочки, если это возможно. Не стоит обращаться в МФО перед крупными праздниками, например новогодними, когда компании перегружены заявками. Также советуем одновременно отправить запрос в несколько компаний – так шанс на положительный исход заметно возрастает. Указывайте в анкете как можно больше сведений о себе, которые помогут оценить вашу платежеспособность.

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