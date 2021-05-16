Таймырским поселкам меняют уголь

Для потребителей таймырских поселков на Енисее заменят уголь. Теперь он будет поставляться с Бейского месторождения в Республике Хакасия.

Итоги аукционов на поставку подведут в конце мая. Смена топлива, как пояснил сайт органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, вызвана жалобами потребителей на качество сырья. На этот раз к поставке планируется каменный уголь калорийностью 5,3-5,5 тыс. Гкал на кг.

«В связи с тем, что месторождение удаленно от Красноярска, где будет осуществляться погрузка угля на суда, существенно усложняется транспортная схема и увеличивается стоимость доставки угля. Кроме того, стоимость угля марки «Д» у производителя выше стоимости угля, поставленного в 2020 году. Чтобы обеспечить финансирование Северного завоза, достигнуты договоренности с правительством Красноярского края об увеличении субвенции муниципальному району на требуемую сумму», - прокомментировал ситуацию замглавы района Сергей Шаронов.

В 2020 году уголь в таймырские поселки на Енисее поставлялся с Балахтинского месторождения в Красноярском крае.

Фото: сайт органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района