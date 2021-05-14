Европа снова сталкивается с рецессией

Экономики стран, входящих в состав еврозоны, в настоящее время столкнулись с неутешительным последствием коронавирусной инфекции — повторной рецессией. Причиной упадка показателей в настоящий момент служат вновь введенные режимы локдауна, а также отставание по проведению вакцинации среди населения. Как считают эксперты, большая часть европейских государств смогут восстановить экономику в лучшем случае к 2022 году. По данным срокам Европу опередят Соединенные Штаты Америки.

Восстановление европейских стран после пандемии

Недавно были подведены итоги первого квартала. Оказалось, что ВВП стран Евросоюза упал на 0,6%. Для сравнения, в прошлом году аналогичное снижение наблюдалось на 0,7%. Таким образом, экономики стран Евросоюза вынуждены столкнуться с рецессией уже во второй раз. Считается, что теперешние показатели стали рекордными за последние четверть столетия.

Хотя есть и положительная динамика: в настоящее время наблюдается постепенное снижение безработицы. Если в феврале в странах ЕС этот показатель составлял 8,2%, то в марте — 8,1%. Однако в статистических данных не учитываются те люди, которые не занимаются поиском работы или же находятся во временных субсидируемых отпусках. Многие граждане предпочитают вместо работы по найму переходить на более перспективные способы заработка — среди таковых форекс трейдеры и стартаперы, умудряющиеся даже в условиях пандемии начинать развитие бизнеса. В последнем случае зачастую используются новые IT-технологии.

Показатели ВВП разных стран

Стоит отметить, что пандемия сказалась и на экономическом состоянии других государств. Однако если говорить о крупных государствах, то в настоящее время они постепенно возвращаются к показателям периода до начала пандемии. Например, согласно официальным данным улучшилось состояние экономики Соединенных Штатов, где ВВП возрос на 1,6%. Не отстает в этом отношении и Китай, где этот показатель возрос на 0,6%.

В течение всего первого квартала 2021 года на территории большей части Европы были снова введены режимы изоляции. Перестали работать многие магазины, торговые центры; было ограничено передвижение. Все эти меры были направлены на то, чтобы избежать третьей волны пандемии. Считается, что больше всего в результате данных мер пострадала экономика Германии. Здесь показатель ВВП за квартал снизился на 1,7%. Что касается других стран, то снижение ВВП оказалось следующим:

В Италии ВВП снизился на 0,4%.

В Португалии — на 3,3%.

В Испании — на 0,5%.

Отличилась лишь Франция, где показатель возрос на 0,4%. Как полагают эксперты, сдержать экономический спад должно ускорение вакцинации. При условии достижения пика пандемии экономический рост может начаться уже во втором квартале текущего года, однако данный прогноз считается наиболее благоприятным. Если сценарий восстановления будет носить положительный характер, экономики стран должны восстанавливаться за счет снятия ограничений и реализации населением отложенных расходов.

Как полагает Европейский центробанк, экономические показатели в европейских странах должны вырасти до конца года приблизительно на 4 %. Окончательного восстановления стоит ожидать не ранее 2022 года. О других новостях европейской экономики можно прочитать здесь.

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