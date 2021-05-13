Больше двух тысяч жителей края отправили работать на село

2200 человек удалось устроить краевой службе занятости на сельскохозяйственные предприятия Красноярского края. Сейчас, по данным ведомства, наблюдается всплеск вакансий, связанный с посевной кампанией. С марта трудоустроены механизаторы, трактористы, слесари-ремонтники, машинисты гидросеялки самоходной, агрономы, техники-лаборанты, животноводы, дояры, подсобные рабочие и другие специалисты.

В этом году число сотрудников, которые отправились работать на село, - в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Сами аграрии рады сотрудничеству с региональной службой.