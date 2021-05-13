Больше двух тысяч жителей края отправили работать на село

2200 человек удалось устроить краевой службе занятости на сельскохозяйственные предприятия Красноярского края. Сейчас, по данным ведомства, наблюдается всплеск вакансий, связанный с посевной кампанией. С марта трудоустроены механизаторы, трактористы, слесари-ремонтники, машинисты гидросеялки самоходной, агрономы, техники-лаборанты, животноводы, дояры, подсобные рабочие и другие специалисты.
В этом году число сотрудников, которые отправились работать на село, - в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Сами аграрии рады сотрудничеству с региональной службой.
«Не первый год сотрудничаем с центром занятости, чтобы найти как постоянных, так и сезонных работников. Подбор персонала осуществляется быстро и качественно. Очень удобно, что есть возможность электронного взаимодействия. Со своей стороны максимально ответственно ведем кадровую политику: вовремя оформляем и предоставляем приказы, отчетность. Немного позже планируем принять участие в новой программе, которой предусмотрена компенсация части затрат на оплату труда сотрудников из числа безработных», – рассказал директор ООО «Колос» Сергей Езерский.