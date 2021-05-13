13 мая
Красноярск
погода +18 °C
74.04
 
€ 89.85
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Больше двух тысяч жителей края отправили работать на село

Главная Экономика
Красноярск
13:07 13 Мая 2021
вакансии, сельское хозяйство, работа, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

2200 человек удалось устроить краевой службе занятости на сельскохозяйственные предприятия Красноярского края. Сейчас, по данным ведомства, наблюдается всплеск вакансий, связанный с посевной кампанией. С марта трудоустроены механизаторы, трактористы, слесари-ремонтники, машинисты гидросеялки самоходной, агрономы, техники-лаборанты, животноводы, дояры, подсобные рабочие и другие специалисты. 

В этом году число сотрудников, которые отправились работать на село, - в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Сами аграрии рады сотрудничеству с региональной службой.

«Не первый год сотрудничаем с центром занятости, чтобы найти как постоянных, так и сезонных работников. Подбор персонала осуществляется быстро и качественно. Очень удобно, что есть возможность электронного взаимодействия. Со своей стороны максимально ответственно ведем кадровую политику: вовремя оформляем и предоставляем приказы, отчетность. Немного позже планируем принять участие в новой программе, которой предусмотрена компенсация части затрат на оплату труда сотрудников из числа безработных», – рассказал директор ООО «Колос» Сергей Езерский.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

12 Мая 2021 г.
Губернатор связал этот процесс с «инвестиционным рывком» в регионе
Новости Красноярска: В Красноярском крае помогут производителям хлеба

В Красноярском крае помогут производителям хлеба

21 Апреля 2021 г.
Все ради стабилизации цен
Новости Красноярска: Одобрен проект изменений бюджета города

Одобрен проект изменений бюджета города

20 Апреля 2021 г.
Традиционная весенняя корректировка затронула ключевые для Красноярска вопросы
Новости Красноярска: Александр Ведяхин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края

Александр Ведяхин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края

17 Апреля 2021 г.
Сбер активно участвует и в кредитовании бизнеса края
Новости Красноярска: Красноярцы могут купить жд-билеты из Сочи и Анапы за полцены

Красноярцы могут купить жд-билеты из Сочи и Анапы за полцены

16 Апреля 2021 г.
Правила действуют при покупке до 28 апреля
Новости Красноярска: Эксперт: Красноярский край на федеральном уровне выглядит лучше многих регионов

Эксперт: Красноярский край на федеральном уровне выглядит лучше многих регионов

15 Апреля 2021 г.
Михаил Виноградов о форуме и регионе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Река Чулым подтопила дорогу в Бирилюсском районе края

Река Чулым подтопила дорогу в Бирилюсском районе края

9 Мая 2021 г.
Ограничено движение для легкового транспорта
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» уступил в Томске

Футбольный «Енисей» уступил в Томске

8 Мая 2021 г.
Единственный мяч был забит в самом начале матча
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» получил нападающего с опытом игры в КХЛ

Красноярский «Сокол» получил нападающего с опытом игры в КХЛ

8 Мая 2021 г.
Первым новичком межсезонья стал Константин Майоров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru