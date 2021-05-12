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Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

Главная Экономика
Красноярск
10:18 12 Мая 2021
губернатор, путин, встреча, инвестиции, компании
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске идет формирование инвестиционного центра. В ходе этого процесса крупные компании переводят в город свои управляющие структуры.

Об этом красноярский губернатор Александр Усс сообщил российскому президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Как писали Sibnovosti.ru, она состоялась вчера в Кремле.

Александр Усс связал перспективы формирования такого центра с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов в регионе. В их числе, «Полюс-золото» – ЗИФ-5, Сырадасайское месторождение угля, строительство Высокогорского моста, «Восток-Ойл».

«… Учитывая эту тенденцию, намерены сделать так называемый Красноярск-Сити для размещения офисов крупных компаний. Вы их знаете. В частности, «РусГидро», я так понимаю, что в том числе и по вашему поручению, рассматривает эти тенденции, «Полюс», СУЭК и так далее. То есть мысль о том, что Красноярск может стать таким инвестиционным центром, и не только Сибири, приобретает свои реальные очертания», - отметил глава Красноярского края.

Фото: сайт президента России

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