Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

В Красноярске идет формирование инвестиционного центра. В ходе этого процесса крупные компании переводят в город свои управляющие структуры.

Об этом красноярский губернатор Александр Усс сообщил российскому президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Как писали Sibnovosti.ru, она состоялась вчера в Кремле.

Александр Усс связал перспективы формирования такого центра с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов в регионе. В их числе, «Полюс-золото» – ЗИФ-5, Сырадасайское месторождение угля, строительство Высокогорского моста, «Восток-Ойл».

«… Учитывая эту тенденцию, намерены сделать так называемый Красноярск-Сити для размещения офисов крупных компаний. Вы их знаете. В частности, «РусГидро», я так понимаю, что в том числе и по вашему поручению, рассматривает эти тенденции, «Полюс», СУЭК и так далее. То есть мысль о том, что Красноярск может стать таким инвестиционным центром, и не только Сибири, приобретает свои реальные очертания», - отметил глава Красноярского края.

Фото: сайт президента России