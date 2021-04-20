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Одобрен проект изменений бюджета города

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Красноярск
15:17 20 Апреля 2021
город, бюджет, обсуждение, финансы
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Сегодня на сессии Красноярского городского Совета депутатами был поддержан проект очередной корректировки бюджета города на 2021-2023 годы.

Традиционная весенняя корректировка затронула ключевые для Красноярска вопросы и была направлена на формирование безопасной и комфортной городской среды, создание благоприятной инфраструктуры для жителей Красноярска.

Дополнительные расходы в 2021 году за счет вышестоящих бюджетов, а также собственных средств бюджета города планируется направить на:

– создание новых мест для учащихся школ и детских садов (реконструкция школы № 36, проектирование двух детских садов по ул. Крайняя и в жилом районе «Медицинский городок»);

 ремонт 24 учреждений социальной сферы (школы, детские сады, библиотеки, учреждения доп. образования) и обустройство их территорий (ремонт кровель и крылец, систем водоснабжения и водоотведения, ограждений территорий, замена окон и другое);

– организацию пешеходной доступности на перекрестке ул. Тимошенкова – ул. Монтажников и к вновь построенным детским садам (ул. Волгоградская, 2а и в мкрн Слобода Весны по ул. 78 Добровольческой Бригады, 27);

– обустройство спортивных и детских площадок (три спортивные площадки по ул. Щорса, 53, на территории школы №133 и на острове Отдыха, детская площадка на острове Татышев);

– ремонт автомобильных дорог, включая ямочный ремонт дорог;

– содержание и ремонт инфраструктуры города, актуализация схем водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение жильем 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– организацию бесплатного горячего питания учащихся школ и оснащение пищеблоков школ технологическим оборудованием;

– повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе педагогам детсадов, учреждений дополнительного образования, работникам учреждений культуры;

– отлов безнадзорных животных и другие направления.

Одобрен проект изменений бюджета города

Также корректировкой бюджета предусматриваются расходы на благоустройство парков и скверов. Так, 1,3 млн рублей планируется направить на разработку проектно-сметной документации обновления сквера на пересечении улиц Водопьянова и 9 мая (на месте бывшего рынка «Казачий»), на благоустройство  сквера у ДК им. 1 мая, пространства на пересечении улиц Республики и Горького, сквера «СеверОК» (ул. 9 мая, 54А), бульвара по ул. Павлова. Также заложены средства на реализацию во всех районах города 11 проектов инициативного бюджетирования, отобранных на конкурсной основе с участием красноярцев. Уже в этом году будет благоустроено 10 общественных пространств и проведено мероприятие для детей.

«На сегодняшний день программа «Инициативное бюджетирование» – самый лучший механизм для реализации неказённых проектов с «человеческим лицом». Именно поэтому я ставлю задачу увеличивать финансирование этой программы. Если в 2017 году объём средств составлял ноль, то в 2018 году – почти 18 млн рублей, в 2019 году – около 31 млн рублей, а в 2020 – около 17 млн рублей. В текущем году мы значительно расширили поддержку красноярцев, заложили уже 58,3 млн рублей», – отмечает мэр Сергей Ерёмин, подчёркивая, что большую часть вопросов, требующих безотлагательного решения, удается реализовывать при непосредственной поддержке губернатора Красноярского края, Правительства региона, депутатов Законодательного Собрания и министерства финансов.

​Таким образом, с учетом изменений параметры бюджета города в 2021 году:

–    по доходам увеличиваются на 0,9 млрд рублей и составят 38,7 млрд рублей;
–    по расходам увеличиваются на 1,1 млрд рублей и составят  39 млрд рублей;
–     дефицит 320 млн рублей.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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