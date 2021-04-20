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КЭФ-2021 отработал новый формат

Главная Экономика
Красноярск
12:51 20 Апреля 2021
кэф, форум, красноярск, инвестиции, бизнес, проекты
Автор: Sibnovosti.ru
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Восемь тысяч гостей и экспертов – это только личное присутствие. В сети за обсуждениями следили еще семь тысяч человек. За пять дней – более ста мероприятий деловой, молодежной и культурной программ на площадке СФУ, в Москве, Берлине и Сингапуре. Благодаря онлайн-технологиям удалось сохранить масштаб и охват форума. К работе форума присоединились представители более 30 стан – Кореи, Германии, Китая, Японии, Индии, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии, Венгрии, Чехии, США, ЮАР, Франции, Индонезии, Турции и других.

В очном и онлайн-форматах КЭФ приняли участие более 100 иностранцев, большая часть из которых стали экспертами деловой программы. В их числе представители более 40 международных деловых и общественных организаций, бизнес-компаний, таких как Ассоциация европейского бизнеса, Фонд имени Конрада Аденауэра, Корейско-Российский деловой совет, Японский бизнес-клуб, Всемирный фонд дикой природы, Конфедерации Индийской промышленности, Федеральная палата экономики Австрии, Российско-Германская внешнеторговая палата, Нью-Йоркский университет, Ассоциация Европейского Бизнеса. «Звездой» форума стал Нуриэль Рубини, один из самых известных и уважаемых экономистов современности.

«Дискуссии на площадках форума были посвящены преодолению последствий кризиса в разных сферах – поддержке человеческого капитала, внедрению цифровизации и новых технологий, перспективам альтернативной энергетики, ответственному экологическому и социальному подходу при реализации инвестиционных проектов. Нам еще предстоит проанализировать итоги площадок и экспертные выводы, но уже сейчас можно сказать, что ключевым инструментом выхода из кризиса отраслевые эксперты называют переориентацию производственных, управленческих и административных процессов на повышенную социальную и экологическую ответственность. Во главе угла всех преобразований должен стоять человек», - поделился на итоговой пресс-конференции заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Значительное место заняла и тема инвестиций в Красноярский край. На форуме была представлена экспозиция как ныне действующих проектов Енисейской Сибири, так и перспективных, которые имеют потенциал. Всего было представлено 29 таких предложений. Подписание соглашений - неотъемлемая часть КЭФ. Среди них соглашение создании завода по производству утеплительных материалов, завода по переработке мяса, по созданию сети отелей на территории трех регионов Енисейской Сибири.

Всего в рамках КЭФ-2021 было подписано более 20 соглашений на общую сумму заявленных инвестиций более 53,5 млрд рублей.

«Каждый инвестиционный проект оценивается по широкому перечню показателей. Первый самый базовый – объем инвестиций. Сегодня мы говорим о десятках миллиардах рублей инвестиций в рамках уже заключенных соглашений. Еще один важный показатель – количество новых рабочих мест и использование наших местных кадров. Безусловно каждый инвестиционный проект оценивается еще и с точки зрения налоговых эффектов, потому что именно налоги, которые платят крупные компании, потом превращаются в новые садики, школы и дороги на территории края. Плюс каждый наш инвестор берет на себя социальную ответственность. Это принцип, который продекларировал Александр Викторович Усс, и он обязательно соблюдается. Например, мы сегодня говорим о развитии Таймыра и поселения Диксон, в частности. У Диксона есть потрясающий потенциал стать нефтяной и угольной столицей. Плюс развитие туристического направления на севере края. Говоря с инвесторами, мы обсуждаем комплексное развитие территорий. Это принципиально новый подход в работе», - рассказал генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Особой стала и Молодежная площадка КЭФ-2021. На этот раз подрастающее поколение обсуждали и готовили проекты по трем направлениям: «Цифровой бизнес», «Цифровое образование» и «Цифровой город».

«Итоговые решения мы оформим в резолюцию и поддержим молодежных лидеров в реализации их проектов», - сообщил председатель Молодежного правительства Красноярского края Евгений Гаврилов.

Напомним, в этом году Красноярский экономический форум проходил с 12 по 16 апреля и имел гибридный формат, объединив офлайн и онлайн форматы. Следить за событиями форума, принимать участие в дискуссиях, задавать вопросы можно было на официальном сайте КЭФ-2021.

Цитата:

Сергей Верещагин: «Можно с уверенностью сказать, что в условиях существующих в мире ограничений КЭФ по-прежнему является международной площадкой для обсуждения актуальной глобальной повестки. Красноярский экономический форум в очередной раз доказал свою эффективность в плане решения прикладных задач экономического развития, а также привлечения в регион инвестиций и новых проектов».

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