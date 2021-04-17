Александр Ведяхин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках визита в Красноярский край провёл рабочую встречу с губернатором региона Александром Уссом. Они обсудили результаты сотрудничества, участие Сбера в социально-экономическом развитии региона и поддержку Красноярского экономического форума (КЭФ).

В начале встречи Александр Ведяхин рассказал о поддержке КЭФ-2021. Сбер выступил интеллектуальным партнёром форума: более 15 руководителей и экспертов компании приняли участие в его мероприятиях. Так, старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова стала экспертом в дискуссии «Факторы ESG. Ответственное инвестирование в будущее». А вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв принял участие в панельной дискуссии на тему льготной ипотеки.

Сбер активно участвует и в кредитовании бизнеса края. В ходе встречи с губернатором Александр Ведяхин выразил готовность Сбера поддерживать Красноярский край в реализуемых проектах социально-экономического развития.

Отметим, что Сбер выступает партнёром многих крупных спортивных событий, проходящих в Красноярском крае (Универсиада, Первенство мира по фристайлу и сноуборду, Чемпионат России по фигурному катанию).

Красноярский край — один из приоритетных для Сбера регионов. Это регион с огромной территорией, развитой промышленностью и высоким уровнем социально-экономического развития. Я благодарен губернатору и правительству края за поддержку наших совместных проектов и создание условий для их реализации.