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Александр Ведяхин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края

Главная Экономика
Красноярск
11:23 17 Апреля 2021
сбербанк, встреча, кэф, губернатор, сотрудничество
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках визита в Красноярский край провёл рабочую встречу с губернатором региона Александром Уссом. Они обсудили результаты сотрудничества, участие Сбера в социально-экономическом развитии региона и поддержку Красноярского экономического форума (КЭФ).

В начале встречи Александр Ведяхин рассказал о поддержке КЭФ-2021. Сбер выступил интеллектуальным партнёром форума: более 15 руководителей и экспертов компании приняли участие в его мероприятиях. Так, старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова стала экспертом в дискуссии «Факторы ESG. Ответственное инвестирование в будущее». А вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв принял участие в панельной дискуссии на тему льготной ипотеки.

Сбер активно участвует и в кредитовании бизнеса края. В ходе встречи с губернатором Александр Ведяхин выразил готовность Сбера поддерживать Красноярский край в реализуемых проектах социально-экономического развития.

Отметим, что Сбер выступает партнёром многих крупных спортивных событий, проходящих в Красноярском крае (Универсиада, Первенство мира по фристайлу и сноуборду, Чемпионат России по фигурному катанию).

Красноярский край — один из приоритетных для Сбера регионов. Это регион с огромной территорией, развитой промышленностью и высоким уровнем социально-экономического развития. Я благодарен губернатору и правительству края за поддержку наших совместных проектов и создание условий для их реализации.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Спасибо за то, что Сбербанк уделяет особое внимание Красноярскому краю и развитию экономики региона, а также выделяет нашу территорию как приоритетную с точки зрения потенциала и перспектив инвестирования.

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