Красноярцы могут купить жд-билеты из Сочи и Анапы за полцены

Билеты на верхние места купейных вагонов поездов Анапа – Красноярск и Адлер – Красноярск можно приобрести с 50% скидкой. Акция распространяется на поезда с датами отправления с 11 мая по 10 июня 2021 года.

Как рассказали в РЖД, скидка не суммируется с другими специальными предложениями. Купить билет можно на сайте РЖД, в кассе и приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, что у пассажиров Красноярской железной дороги теперь больше возможностей для путешествий – в апреле увеличилась частота поездов 129/130 Красноярск – Анапа и 127/128 Красноярск – Адлер, следующих в направлении курортов Черноморского побережья. Ранее они выходили в рейс один-два раза в неделю, теперь курсируют через день.