Ирина Тельнова: Плюс пандемии. Самое главное для компании – человеческое здоровье

Эксперт Института экологии Высшей школы экономики Ирина Тельнова на Красноярском экономическом форуме стала модератором площадки, где обсуждалась реальность и будущее бизнеса в эпоху постпандемии. В интервью Sibnovosti.ru она рассказала о том, какие выводы сделаны предпринимателями, станет ли удаленная работа постоянной и о чем задумались крупные компании.

Все мы знаем опыт того же «Норникеля», который во время пандемии потратил более 20 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, есть опыт РУСАЛа и других крупных компаний. А много ли было тех, кто на поддержку сотрудников и населения, скажем так, забил? И почему они так сделали?

Если говорить в целом, то в сложной ситуации оказались компании среднего и малого бизнеса, которые экономически не смогли вывезти этот локдаун. Они оказались перед выбором – сворачивать бизнес или резать хвосты. Большие компании могли позволить выполнять свои обязательства. Тот же «Норникель», как вы правильно сказали, ввел эмбарго на увольнения на весь период пандемии. Но говорить о том, что это повсеместная практика, нельзя. Компании без подушки безопасности были вынуждены искать выходы, одним из которых было сокращение персонала. Это было повсеместно.

Насколько сейчас ситуация меняется? Или пока все сидят тихо и ждут?

С одной стороны, все надеются на лучшее. На Красноярском экономическом форуме все говорят о постпандемии, о том, что все закончилось. Но по факту ни у граждан, ни у бизнеса нет никакой уверенности, что не будет третьей, четвертой, пятой и так далее волн. Но уверенность есть в том, что ситуация стала более понятной. Если мы говорим о секторах экономики за исключением туристического и ресторанного бизнесов, то все научились работать удаленно и организовывать свою работу в нынешних условиях. Но глобально средний и малый бизнес на паузе в ожидании более понятного состояния и реакции государства. Большие компании напротив – развиваются, начинают глобальные инвестиционные проекты и уверенно смотрят в будущее. Тот же РУСАЛ анонсировал в рамках КЭФ проект на 10 тысяч рабочих мест.

Если взять компании, где не надо работать руками. Насколько крепко формат удаленной работы вошел в нашу жизнь? Станет ли это трендом на будущее?

Тренд мы видим во всех больших мировых корпорациях. В российских компаниях это нашло отражение тоже. Исторически было сложно перестроиться, но, как я считаю, в России это получилось – увести часть персонала на домашнюю работу, не потеряв эффективность, и сократить те же издержки на содержание офисов. В то же время многие компании столкнулись с эмоциональным выгоранием сотрудников. Не думаю, что большая часть сотрудников останется в онлайне, будет некий гибридный формат. Потому что не стоит забывать, тем более если мы говорим о регионах, о простых бытовых вещах – оборудовать комфортное рабочее место в тишине в среднестатистической квартире довольно сложно. Большинство рядовых сотрудников такого себе позволить не могут.

Тогда резюмируя: назовите минусы и плюсы, которые вынесли российские компании за последний год.

Минус – это большой удар по малому и среднему бизнесу. Большая часть бизнеса просто убита. Это очевидно. Восстановиться будет очень сложно целым отраслям и индустриям. И это вселяет некий моральный страх предпринимателям. Он останется еще надолго. А плюс безусловный – время пандемии стало такой тренировкой, когда компании смогли потренироваться в разных форматах работы, с той же удаленкой. Причем удаленная работа – это не просто ненахождение сотрудника в офисе, это формат большего делегирования полномочий и большего доверия сотруднику. Плюс – это медицинские программы, которые запустили большие компании. Тот же «Норникель» анонсировал на КЭФе запуск собственной медицинской сети. И скорее всего эти сети останутся в компаниях навсегда. Плюс – это осознание компаниями человеческого потенциала, понимание, что самое главное для компании – человеческое здоровье и ресурс.