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Сергей Ладыженко: «Каждый наш инвестор берет на себя социальную ответственность»

Главная Экономика
Красноярск
14:49 16 Апреля 2021
красноярск, форум, кэф, экономия, инвестиции, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Традиционно Красноярский экономический форум является инвестиционным. Эту линию организаторы очень внимательно проводят и уделяют инвестиционной составляющей большое внимание. Оператором форума является «Корпорация развития Енисейской Сибири». Ее руководитель Сергей Ладыженко рассказала Sibnovosti.ru, о чем власти края договорились с инвесторами, как коррелируются новые проекты с новыми дорогами и почему бизнес теперь просто обязан брать на себя социальную ответственность.

Сергей Николаевич, форум экономический. Что в этой части представлено в этом году?

На форуме представлена экспозиция, которая рассказывает как о ныне действующих проектах Енисейской Сибири, так и о перспективах развития, которые имеют потенциал, а также инвестиционных предложениях, которые сегодня находятся в поиске инвесторов. Всего представлено 29 таких предложений. И здесь, на форуме, по ним проходят переговоры и подписываются первые соглашения о сотрудничестве.

Примеры можете привести?

Например, соглашение о создании завода по производству утеплительных материалов, завода по переработке мяса. В планах – подписать соглашение по созданию сети отелей на территории трех регионов Енисейской Сибири. Этот список можно долго продолжать. Самое крупное соглашение, которое было подписано при участии губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса, – с компанией «Полиметалл». Оно предполагает строительство большой золотоизвлекательной фабрики в Северо-Енисейском районе. Соглашения – маркер старта проектов, сотрудничества, реализации идей.

Как обсуждаются перспективные проекты?

Для нас важным стало проведение роуд-шоу. Проводим его уже не первый год. Там мы представляем уже существующие, а также перспективные проекты потенциальным инвесторам и экспертам. Это такая публичная презентация, позволяющая полноценно оценить тот или иной проект. Из примеров: проекты особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина», проекты создания аквапарка, этнопарка. Компания РЖД презентовала проект строительства межрегиональной железнодорожной ветки. Проект «Восток Ойл» на Таймыре, который является одним из самых масштабных не только в стране, но и в мире. На форуме запланированы еще серия презентаций и переговоров, где будут представлены проекты и инвестиционные предложения.

Деньги в край заходят только российские?

У нас на форуме – больше 30 стран участников. И важно, что эксперты и потенциальные инвесторы – это не только представители Красноярского края и страны, но и иностранные компании. Зарубежным инвесторам важно, что Красноярский край по-прежнему является одним из деловых центров страны.

По каким критериям оцениваются проекты?

Каждый инвестиционный проект оценивается по широкому перечню показателей. Первый самый базовый – объем инвестиций. Сегодня мы говорим о десятках миллиардах рублей инвестиций в рамках уже заключенных соглашений. Еще один важный показатель – количество новых рабочих мест и использование наших местных кадров. Безусловно каждый инвестиционный проект оценивается еще и с точки зрения налоговых эффектов, потому что именно налоги, которые платят крупные компании, потом превращаются в новые садики, школы и дороги на территории края. Плюс каждый наш инвестор берет на себя социальную ответственность. Это принцип, который продекларировал Александр Викторович Усс, и он обязательно соблюдается. Например, мы сегодня говорим о развитии Таймыра и поселения Диксон, в частности. У Диксона есть потрясающий потенциал стать нефтяной и угольной столицей. Плюс развитие туристического направления на севере края. Говоря с инвесторами, мы обсуждаем комплексное развитие территорий. Это принципиально новый подход в работе.    

 

фото: организаторы КЭФ-2021 

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