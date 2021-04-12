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Создавая будущее Сибири: «Полюс» презентует на КЭФ-2021 проект строительства ЗИФ-5

Главная Экономика
Красноярск
15:27 12 Апреля 2021
форум, металлургия, золото, инвестиции, экономика
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КЭФ-2021 стартовал в Красноярске. Крупнейший в Сибирском федеральном округе форум будет работать до 16 апреля в офлайн- и онлайн- форматах.  Традиционно участие в нем принимает компания «Полюс» - главный золотодобытчик страны и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний.

«Полюс» - стратегический партнер Красноярского экономического форума. На КЭФ-2021 компания представляет новый проект – строительство пятой золотоизвлекательной фабрики на месторождении Благодатное. Его презентация доступна в формате виртуального ЭКСПО на сайте форума КЭФ21.РФ

Будущая ЗИФ-5 – главный драйвер роста «Полюса» в крае и часть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Объем инвестиций в реализацию проекта составит $600 млн. Планируемая мощность – 12 тонн золота год. Запуск новой фабрики позволит создать более 350 новых рабочих мест, обеспечить работой региональных подрядчиков, привлечь в региональный бюджет дополнительные налоги. Пуск фабрики намечен до 2025 года.

В течение пяти дней КЭФ-2021 запланировано множество деловых мероприятий, которые соберут на своих площадках активную, заинтересованную аудиторию. Это ведущие представители российского бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития и общественных объединений. Топ-менеджмент «Полюса» примет участие в стратегических сессиях, посвящённых кадровым вопросам, экологическим проектам в СФО, последствиям пандемии коронавируса. Все события будут транслироваться на сайте форума.

Создавая будущее Сибири: «Полюс» презентует на КЭФ-2021 проект строительства ЗИФ-5

Стоит отметить, что «Полюс» на протяжении многих лет остается неизменным лидером российской золотодобычи, подтверждая этот статус стабильным ростом добычи золота. 86 тонн – объем производства золота в компании в 2020 году. Из них более 60% - 51 тонна – результат двух действующих месторождений в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Добывая ценный металл на территории сибирского региона, «Полюс» вносит вклад в развитие сопутствующей инфраструктуры: участвует в модернизации действующих и создание новых транспортных и энергетических объектов, реализует проекты в сфере экологии, поддерживает учреждения здравоохранения и др. Компания является ключевым налогоплательщиком для края, оказывает содействие в развитии социальной сферы - уникальных культурных, спортивных и образовательных проектов на территории присутствия.

Напомним, Красноярский экономический форум-2021 проходит с 12 по 16 апреля. Ознакомиться с программой мероприятий, а также посмотреть виртуальный стенд компании «Полюс» можно на сайте КЭФ21.РФ

Фото: компания «Полюс»
По материалам компании «Полюс»

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