Красноярскую молодежь позвали работать на село. По данным регионального министерства сельского хозяйства, сейчас в АПК края требуется 200 специалистов в 32 территории региона.

В свою очередь власти предлагают желающим уехать в глубинку не только свежий воздух и простор, но и дополнительные бонусы: «подъемные» в размере миллиона рублей повышенную заработную плату и другие. Так, к примеру, получить выплату могут выпускники не только вузов, но и колледжей, техникумов, простые рабочие. На сегодня такую помощь получили 2 122 молодых специалиста на селе.

«Ни в одном регионе страны молодым семьям и специалистам не возмещают 90% затрат на строительство или покупку жилья. В крае за 14 лет такую помощь получили более двух тысяч человек. Мы будем и дальше работать над увеличением финансирования программ поддержки, совершенствовать механизмы предоставления бюджетных средств», – подчеркнул министр.

По словам Шорохова, сегодня в сельское хозяйство, пищевую индустрию приходят новые технологии, без которых невозможно добиваться высоких результатов. Один из приоритетов работы Минсельхоза края на ближайшие годы – цифровизация растениеводства и животноводства. В скором времени агропромышленному комплексу понадобятся программисты, логисты, маркетологи.