11 апреля
Красноярск
погода +9 °C
77.17
 
€ 91.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярскую молодежь позвали работать на село

Главная Экономика
Красноярск
14:05 11 Апреля 2021
работа, молодежь, в красноярском крае, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярскую молодежь позвали работать на село. По данным регионального министерства сельского хозяйства, сейчас в АПК края требуется 200 специалистов в 32 территории региона.

В свою очередь власти предлагают желающим уехать в глубинку не только свежий воздух и простор, но и дополнительные бонусы: «подъемные» в размере миллиона рублей повышенную заработную плату и другие. Так, к примеру, получить выплату могут выпускники не только вузов, но и колледжей, техникумов, простые рабочие. На сегодня такую помощь получили 2 122 молодых специалиста на селе.

«Ни в одном регионе страны молодым семьям и специалистам не возмещают 90% затрат на строительство или покупку жилья. В крае за 14 лет такую помощь получили более двух тысяч человек. Мы будем и дальше работать над увеличением финансирования программ поддержки, совершенствовать механизмы предоставления бюджетных средств», – подчеркнул министр.

По словам Шорохова, сегодня в сельское хозяйство, пищевую индустрию приходят новые технологии, без которых невозможно добиваться высоких результатов. Один из приоритетов работы Минсельхоза края на ближайшие годы – цифровизация растениеводства и животноводства. В скором времени агропромышленному комплексу понадобятся программисты, логисты, маркетологи.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт будет отвечать за воздушные ворота Хакасии

Красноярский аэропорт будет отвечать за воздушные ворота Хакасии

9 Апреля 2021 г.
Абакану обещают развитие и новые рейсы
Новости Красноярска: Энергетику Сибири и развитие Арктики обсудят на КЭФ-2021

Энергетику Сибири и развитие Арктики обсудят на КЭФ-2021

7 Апреля 2021 г.
Повестка форума насыщена важными темами
Новости Красноярска: Российские школьники смогут купить летний билет на поезд за полцены

Российские школьники смогут купить летний билет на поезд за полцены

7 Апреля 2021 г.
Акция проходит шестой год
Новости Красноярска: В Красноярске подорожал бензин

В Красноярске подорожал бензин

7 Апреля 2021 г.
Топливо прибавило в цене около 50 копеек
Новости Красноярска: Спутники КЭФ-2021: от научного лектория до КВН

Спутники КЭФ-2021: от научного лектория до КВН

1 Апреля 2021 г.
Стала известна программа спутников форума
Новости Красноярска: Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн

Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн

1 Апреля 2021 г.
Сегодня кредиты стали неотъемлемой частью жизни
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Участники нападения на инкассаторов в Красноярске приговорены к 14 и 15 годам колонии

Участники нападения на инкассаторов в Красноярске приговорены к 14 и 15 годам колонии

9 Апреля 2021 г.
Отбывать срок мужчины будут в колонии строгого режима
Новости Красноярска: В Канске за 12 млн рублей отреставрируют обелиск на площади имени Коростелева

В Канске за 12 млн рублей отреставрируют обелиск на площади имени Коростелева

11 Апреля 2021 г.
Объект изучали по старым фотографиям
Новости Красноярска: В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

9 Апреля 2021 г.
Ребенок находится в детской хирургии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru