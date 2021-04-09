КЭФ-2021: жизнь в условиях пандемии и после

Уже на будущей неделе в городе вновь ждут много важных людей в костюмах и многочасовых дискуссий. Красноярский экономический форум пройдет уже в 17-й раз. Сегодня организаторы рассказали о тематике форума, гостях, деталях и неофициальной программе.

Главная тема форума – экономика и пандемия. Основной вопрос, на который предстоит ответить участникам на более чем 40 дискуссионных площадках, - каким образом наиболее быстро и эффективно преодолеть последствия кризиса и адаптировать инфраструктуру и экономику России к новым реалиям и возможностям.

«Этот вопрос присущ не только России, но и характерен глобально для всех стран. Сегодня мы видим, как меняется экономика, как отдельные ее секторы замедляют свой рост, кто-то и вовсе приостанавливает свою деятельность. Поэтому на первый план выходит экономика новых технологий, механизмы их разработки и внедрения», - поделился заместитель председателя правительства края Сергей Верещагин.

По его мнению, любой кризис – это не только вызовы, но и возможности.

«И нам очень важно их сейчас не упустить», - заключил вице-премьер.

Кроме экономической повестки на форуме будет повестка и социальная, посвященная экологии и человеку. В части экологии в планах организаторов обсудить все профильные программы, которые реализуются на территории России и Красноярского края.

«Убежден, что нас ждет интересная и полноценная дискуссия, которую любой желающий сможет посмотреть онлайн», - резюмировал Верещагин. Напомним, на сайте Красноярского экономического форума будет возможность посмотреть трансляции всех ключевых площадок онлайн. Зарегистрированные участники онлайн смогут задавать вопросы и участвовать в обсуждениях наравне с остальными. Раньше таких возможностей КЭФ не предоставлял.

Что касается иностранных спикеров, то на сегодня подтвердились более 32 более 80 человека. Одни включатся онлайн, другие приедут в Красноярск лично. Самой яркой иностранной «звездой» КЭФ-2021 станет ведущий экономист мирового уровня, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который примет участие в пленарном заседании.

О новациях КЭФ-2021 говорит и генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко. Форум впервые в истории пройдет в двух форматах – традиционном и онлайн. Живые дискуссии запланированы на базе Сибирского федерального университета.

«ВУЗ становится полноценным соорганизатором форума, содержательным партнером. Это крайне важно, чтобы задействовать потенциал нашего СФУ», - подчеркнул он.

Впервые добавятся в этом году еще три площадки за пределами региона: в Москве, а также Берлине и Сингапуре при поддержке торговых представительств РФ в этих странах. Эксперты из этих городов смогут активно включиться в обсуждение повестки форума, предложить свои мысли и идеи.

«Это инновационный формат. Надеемся, он приживется. Также мы планируем, что около 50 процентов экспертов будут подключаться к дискуссиям онлайн из разных точек мира. Таким образом мы сможем привлечь еще больше высококлассных спикеров. Решение изменения формата позитивно повлияет на качество и содержательность дискуссии», - заключил Ладыженко.

Традиционно не обойдется КЭФ и без Молодежной площадки. Тренд этого года – цифровая трансформация. Ключевыми станут три темы для обсуждения: цифровой город, цифровое образование и цифровой бизнес. А главный вопрос – как цифровизация меняет окружающую нас действительность и к каким новым вызовам нужно готовиться.

«Программа Молодежной площадки включает много форматов. Участников ждут и панельные дискуссии, и мастер-классы, и лекции. Но ключевым станет, конечно, пленарное заседание 12 апреля. В его рамках тема цифровой трансформации будет усилена темой освоения космоса. Это абсолютно закономерно с учетом юбилейной даты. Сегодня мы прорабатываем вопрос, чтобы одними из участников открытия Молодежной площадки КЭФа стали наши космонавты Международной космической станции», - рассказал руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Денис Антонов.

Участниками Молодежной площадки станут молодые люди до 35 лет, отобранные на конкурсной основе: специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, сфер экономики, бизнеса и цифрового образования. В категории «Гость» предполагается участие 500 очных представителей и 1000 человек в формате онлайн. А вот в категории «Лидер» всего 20 человек из 12 регионов страны. Они уже в Красноярске и заняты содержательными итогами работы площадки. После подведения итогов по своему профилю эти молодые «Лидеры» должны органично влиться в основную программу форума.

Но КЭФ – это не только деловые разговоры. Ярким событием программы гостеприимства форума станет Кубок КВН «Енисейская Сибирь». Игра состоится 16 апреля в Конгресс-холле СФУ и участие в ней примут команды Высшей Лиги КВН, в том числе чемпионы последних двух лет. Трансляция игры будет организована в эфире краевого канала «Енисей» и YouTube.

Также в неофициальной программе форума научно-популярный лекторий «Большая наука красноярцам», благотворительный забег «Добрая пятерка» (собранные средства пойдут в фонд «Счастливые дети») на Гремячей гриве, а также концерт квинтета Игоря Бунтмана 14 числа.

Напомним, Красноярский экономический форум-2021 пройдет с 12 по 16 апреля. События форума будут транслироваться на сайте КЭФ21.РФ.

фото: организаторы КЭФ-2021