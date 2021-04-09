9 апреля
Красноярск
погода -1 °C
77.1
 
€ 91.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский аэропорт будет отвечать за воздушные ворота Хакасии

Главная Экономика
Красноярск
08:31 9 Апреля 2021
красноярск, авиарейсы, аэропорт, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский аэропорт будет отвечать за воздушные ворота Хакасии. Договор между сторонами подписан на три года с возможностью продления.

Предполагается, что в результате оперативного управления со стороны аэропорта «Красноярск» воздушная гавань соседней республики получит техническое обновление, увеличит доступность перелетов и расширит маршрутную сеть.

Как заявили в красноярском аэропорту, включение международного аэропорта Абакан в маршрутную сеть Сибири и Дальнего Востока позволит «увеличить пассажиропоток уже в 2021 году и значительно продвинуться в реализации программы по созданию единого авиаузла макрорегиона «Енисейская Сибирь».

«В данном договоре идет речь только о передаче оперативного управления. Правительство республики Хакасия сохранит полный контроль над имущественным комплексом и деятельностью аэропорта «Абакан», - заявил генеральный директор международного аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер.

 

фото: пресс-служба аэропорта «Красноярск»

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Энергетику Сибири и развитие Арктики обсудят на КЭФ-2021

Энергетику Сибири и развитие Арктики обсудят на КЭФ-2021

7 Апреля 2021 г.
Повестка форума насыщена важными темами
Новости Красноярска: Российские школьники смогут купить летний билет на поезд за полцены

Российские школьники смогут купить летний билет на поезд за полцены

7 Апреля 2021 г.
Акция проходит шестой год
Новости Красноярска: В Красноярске подорожал бензин

В Красноярске подорожал бензин

7 Апреля 2021 г.
Топливо прибавило в цене около 50 копеек
Новости Красноярска: Спутники КЭФ-2021: от научного лектория до КВН

Спутники КЭФ-2021: от научного лектория до КВН

1 Апреля 2021 г.
Стала известна программа спутников форума
Новости Красноярска: Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн

Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн

1 Апреля 2021 г.
Сегодня кредиты стали неотъемлемой частью жизни
Новости Красноярска: «Россети Сибирь» берут на обслуживание бесхозные сети в Красноярском крае

«Россети Сибирь» берут на обслуживание бесхозные сети в Красноярском крае

31 Марта 2021 г.
Компания приняла еще 18 объектов в Красноярске и Емельяновском районе
Новости компаний
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
02/04
Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутат Горсовета увидела идеальную для инвалидов школу

Депутат Горсовета увидела идеальную для инвалидов школу

9 Апреля 2021 г.
Наталья Каптелинина побывала в школе №158 в Пашенном
Новости Красноярска: Место под новое кладбище Красноярску передадут до середины апреля

Место под новое кладбище Красноярску передадут до середины апреля

9 Апреля 2021 г.
Решение за властями Емельяновского района
Новости Красноярска: Минусинцы топят дома углем «из-за бедности»

Минусинцы топят дома углем «из-за бедности»

9 Апреля 2021 г.
Таково мнение депутата ЗС Зырянова
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru