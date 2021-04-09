Красноярский аэропорт будет отвечать за воздушные ворота Хакасии. Договор между сторонами подписан на три года с возможностью продления.

Предполагается, что в результате оперативного управления со стороны аэропорта «Красноярск» воздушная гавань соседней республики получит техническое обновление, увеличит доступность перелетов и расширит маршрутную сеть.

Как заявили в красноярском аэропорту, включение международного аэропорта Абакан в маршрутную сеть Сибири и Дальнего Востока позволит «увеличить пассажиропоток уже в 2021 году и значительно продвинуться в реализации программы по созданию единого авиаузла макрорегиона «Енисейская Сибирь».

«В данном договоре идет речь только о передаче оперативного управления. Правительство республики Хакасия сохранит полный контроль над имущественным комплексом и деятельностью аэропорта «Абакан», - заявил генеральный директор международного аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер.

фото: пресс-служба аэропорта «Красноярск»