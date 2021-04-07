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Энергетику Сибири и развитие Арктики обсудят на КЭФ-2021

Главная Экономика
Красноярск
12:55 7 Апреля 2021
энергетика, кэф, экономический форум, север
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Энергетику Сибири и развитие Арктики обсудят в этом году на Красноярском экономическом форуме. В рамках трека «Ресурсы и энергетика» участники проведут дискуссии как в очном формате, так и онлайн.

В частности, 14 апреля при поддержке En+ Group и Российского партнерства за сохранение климата состоится экспертная дискуссия «Перспективы возобновляемой энергетики в Сибири». Участники рассмотрят наиболее востребованные направления использования возобновляемых источников энергии в сибирском макрорегионе, а также причины доминирования угля и нефти в региональных энергопортфелях. Особое внимание будет уделено социально-экономическим аспектам перехода к «зеленой» энергетике в связи с решением острых экологических проблем региона.

Отельным блоком будет идти тема Арктики. Дискуссия «Мегапроект «Арктика» и СМП» должна дать понимание о ресурсном наполнении российской экономики в связи с развитием и освоением арктического региона. В частности, представители власти, деловых, промышленных и научных кругов оценят влияние проектов по развитию Арктики на повышение уровня жизни населения, развитие инфраструктуры и улучшение связности северных территорий, а также перспективы развития арктического морского флота.  

По мнению, председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова, ярко выраженная региональная повестка КЭФ имеет важнейшее значение для думских делегатов, участвующих в мероприятиях форума.  

«В этом году наше внимание привлекло направление «Ресурсы и энергетика», это стратегический вопрос для сибирских регионов. Наш комитет примет участие в экспертной дискуссии Мегапроект «Арктика» и СМП. Не секрет, что Арктическая зона обеспечивает 11% ВВП страны, 20% объема экспорта, 10% инвестиций в основной капитал, 10% российской нефти и 80% российского газа. Поэтому этот регион требует особого внимания с точки зрения вызовов, с которым сталкивается его развитие – от внешнеполитических до социально-экономических, и также важно подчеркнуть– экологических. Сегодня формируется новая система стратегического планирования развития Арктики, новая законодательная база и новые экономические механизмы. И обсуждение всех этих вопросов в контексте ресурсного наполнения экономики страны нам представляется очень своевременным», – отметил Николай Михайлович.

В 2020 году корпорация «Росатом» в рамках проекта «Умная Арктика» приступила к внедрению искусственного интеллекта для оптимизации всех управленческих и бизнес-процессов в арктической зоне. Участникам будет представлена практика реализации этого проекта в условиях негативных эффектов 2020 года.

16 апреля в онлайн-формате пройдет панельная дискуссия «Мировая энергетическая безопасность: трансформация целеполагания и развитие отрасли». К обсуждению ключевых барьеров и перспектив развития топливно-энергетического комплекса в период 2020-2035 присоединятся эксперты из Германии, представители немецкой энергетической отрасли. Участники дискуссии оценят роль двух стран в формировании мировой и национальной энергетической безопасности, рассмотрят варианты обеспечения необходимого уровня развития электроэнергетики для удовлетворения потребностей национальных экономик и населения России и Германии.

Напомним, Красноярский экономический форум-2021 пройдет с 12 по 16 апреля. События форума будут транслироваться на сайте КЭФ21.РФ. Для участия в онлайн-мероприятиях форума необходимо пройти регистрацию. 

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