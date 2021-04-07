В Красноярске подорожал бензин

Автомобилисты снова заметили рост цен на бензин. Топливо прибавило в цене около 50 копеек.

На заправке «25 часов» литр АИ-92 теперь стоит 44,30 вместо прежних 43,90, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». На заправке «Регион-24» цена теперь 44,90.

С начала года бензин подорожал на три с половиной рубля. Причиной такого стремительного роста цен заправщики называют дефицит топлива на внутреннем рынке. Крупные автозаправочные сети пока сдерживают рост, а небольшие АЗС на изменения оптовых цен реагируют моментально.