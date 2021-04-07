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В Красноярске подорожал бензин

Главная Экономика
Красноярск
09:44 7 Апреля 2021
топливо и азс, подорожание, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Автомобилисты снова заметили рост цен на бензин. Топливо прибавило в цене около 50 копеек.

На заправке «25 часов» литр АИ-92 теперь стоит 44,30 вместо прежних 43,90, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». На заправке «Регион-24» цена теперь 44,90.

С начала года бензин подорожал на три с половиной рубля. Причиной такого стремительного роста цен заправщики называют дефицит топлива на внутреннем рынке. Крупные автозаправочные сети пока сдерживают рост, а небольшие АЗС на изменения оптовых цен реагируют моментально.

«Оптовые цены продолжают свой рост. Сегодня цена оптовая и розничная почти сравнялись. Все розничные сети терпят убытки. И сейчас есть два возможных варианта развития этой ситуации — это либо дальнейший рост розничных цен, либо снижение оптовых цен. Но снижения оптовых цен пока не предвидятся. Нет к этому предпосылок», - цитирует радиостанция руководителя красноярской топливной компании Михаила Кичайкина.

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