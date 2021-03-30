Модератором пленарного заседания КЭФ-2021 станет телеведущая Марианна Максимовская

В правительстве края обсудили подготовку Красноярского экономического форума «Экономика и пандемия: российский взгляд», который продет 12-16 апреля. Участники совещания под руководством заместителя председателя Правительства Красноярского края Сергея Верещагина проанализировали формирование деловой и молодежной программ КЭФ, оценили подготовку площадок для проведения офлайн- и онлайн- мероприятий, лекционную программу, сформированную Сибирским федеральным университетом, а также спортивные и культурные мероприятия для гостей и участников форума.

Сергей Верещагин напомнил, что в разные годы на площадках форума презентовались знаковые проекты – такие как развитие Нижнего Приангарья, Универсиада-2019, комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь». В этом году презентация проектов КИП «Енисейская Сибирь» впервые пройдет онлайн.

По мнению руководителя программной дирекции КЭФ, генерального директора ООО «Бизнес Диалог» Анатолия Кицуры, Красноярский экономический форум – статусная площадка, давно известная в России и за рубежом. «Экономический форум в Красноярске традиционно открывает деловой сезон и формирует его повестку. То, что КЭФ возобновился после известных ограничений, стало знаковым событием. Все дни форума, включая молодёжную повестку, будут насыщены мероприятиями, которые полностью охватывают поставленные перед участниками вопросы в сфере мировой и российской экономики», – отметил Анатолий Кицура.

КЭФ – один из первых форумов с охватом сразу нескольких часовых поясов благодаря студиям, которые будут организованы в Красноярске, Москве, Берлине и Сингапуре. Это позволит привлечь к деловой программе значительное количество зарубежных спикеров. В их числе лауреат Нобелевской премии Нуриэль Рубини, который в онлайн-формате примет участие в пленарном заседании форума.

Модератором пленарного заседания форума станет Марианна Максимовская – известная российская телеведущая и президент группы «Михайлов и партнёры».

Ознакомиться с архитектурой деловой программы можно на сайте форума.

События форума будут транслироваться на сайте КЭФ21.РФ. Для участия в онлайн-мероприятиях форума необходимо пройти регистрацию.

Дополнительная информация для участников: +7 (499) 940-12-00, колл-центр.

Красноярский экономический форум-2021 пройдет с 12 по 16 апреля. Основная тема форума – «Экономика и пандемия: российский взгляд».

2020 год не только стал тяжелым периодом для мировой экономики, но и запустил процессы изменения экономической инфраструктуры России. Негативные эффекты, вызванные пандемией, практически остановили деятельность части секторов экономики, при этом свою работу продолжали стратегические направления, такие как ТЭК, ОПК, АПК, фармацевтика.

События 2020 года подтолкнули развитие технологической повестки, и на первый план во всем мире вышла современная, «новая» экономика, основанная на развитии и внедрении технологий. Для России эта тема не нова, однако, с учетом глобальных экономических шоков, интенсификации процессов технологизации, сохранившихся и усиливающихся внешних и внутренних вызовов необходимо принять более решительные меры для повышения эффективности уже запущенных процессов и искать новые точки роста национальной экономики.

Повестка форума будет ориентирована на поиск решений по быстрому и эффективному преодолению последствий кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под новые вызовы и реалии «постковидного» мира на благо государства и граждан. В рамках форума будет обеспечено вовлечение ключевых представителей российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений.

Мероприятия форума пройдут в комбинированном офлайн- и онлайн- форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Программа форума будет состоять из деловой, молодежной, презентационной и образовательной программ.