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«Мой бизнес» в Железногорске откроется на следующей неделе

Главная Экономика
Красноярск
13:42 27 Марта 2021
бизнес, открытие, услуги
Автор: Sibnovosti.ru
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Филиал центра «Мой бизнес» откроется в Железногорске 29 марта. Предпринимателям будут доступны более 300 различных услуг.

Филиал будет работать на ул. Молодежной, 2. По данным мэрии ЗАТО Железногорск, там откроют два бизнес-окна. В день открытия филиала для бизнесменов проведут семинар «Оценка экспортного потенциала субъектов МСП» и круглый стол «Самозанятость. Легкий старт».

Расширение сети центра «Мой бизнес» в регионе происходит в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: pixabay.com

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