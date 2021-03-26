КЭФ-2021: виртуальная экспозиция расскажет об инвестпроектах трех регионов

В этом году все желающие смогут ознакомиться с экспозицией Красноярского экономического форума в интернете. На этот раз традиционная экспозиция станет виртуальной.

По данным организаторов, в экспозиции будет размещена подробная информация об инвестиционных проектах сразу трех регионов - Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Это проекты, включенные в КИП «Енисейская Сибирь», а также перспективные проекты и инвестиционные предложения. Как уточнили в оргкомитете КЭФ-2021, посетители виртуальной экспозиции смогут узнать о механизмах кадрового обеспечения проектов и взаимодействия инвесторов с малыми и средними предпринимателями. Здесь же планируется представить информацию о ключевых проектах и работе генеральных партнеров форума.

Площадки форума разместятся в многофункциональном комплексе Сибирского федерального университета. Их посетители смогут ознакомиться с виртуальной экспозицией на интерактивных touch-панелях. Они получат возможность сохранить информацию на мобильные устройства.

Напомним, что Красноярский экономический форум - 2021 состоится с 12 по 16 апреля. Его основной темой выбрана «Экономика и пандемия: российский взгляд». Мероприятия пройдут в комбинированном офлайн- и онлайн- форматах. Экспертные студии КЭФ-2021 будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре.

Фото: сайт Красноярского экономического форума - 2021