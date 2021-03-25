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РУСАЛ инвестировал в развитие Сибири более 6 млрд долларов

Главная Экономика
Красноярск
16:05 25 Марта 2021
предприятие, инвестиции, регионы, сибирь, экономика
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За последние годы РУСАЛ реализовал ряд инвестиционных проектов в Сибирском регионе, в которые было вложено более 6 млрд долларов. На эти цели компания частично направляет дивиденды, полученные от Норникеля.

Весной 2019 года РУСАЛ запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода в промышленную эксплуатацию на проектной мощности. Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) - уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». Бюджет строительства первой серии БоАЗ, начатого еще основателем компании Олегом Дерипаска, мощностью 298 тыс. т в год составил 1,69 млрд долларов. По итогам 2020 года, капзатраты РУСАЛа составили почти 900 млн долл, значительная часть которых пошла на строительство в Иркутской области Тайшетского алюминиевого завода (выпуск первого металла планируется в 2021 году) и Тайшетской анодной фабрики. Прогноз капзатрат на 2021 год составляет 1-1,1 млрд долл., в том числе на модернизацию Саяногорского алюминиевого завода.

Кроме того, РУСАЛ выделил четыре миллиарда рублей на строительство семи медицинских клиник в Хакасии, Иркутской области, Красноярском крае и на Урале. Госпитали, оборудованные самой современной медтехникой, появились в Саяногорске, Ачинске, Богучанах, Братске, Тайшете, Шелехове и Краснотурьинске.  Все они рассчитаны на 60-120 койко-мест и стали структурными подразделениями городских больниц. На открытии «Медицинского центра помощи и спасения» присутствовал губернатор Красноярского края Александр Усс и  Олег Дерипаска.

РУСАЛ инвестировал в развитие Сибири более 6 млрд долларов

На эти цели компания частично направляет дивиденды, полученные от Норникеля, что полностью соответствует позиции основателя компании и недавнему посланию президента о необходимости инвестировать средства в России. БоАЗ и ТАЗ – уникальные для России проекты, строительство которых начал Олег Дерипаска.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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