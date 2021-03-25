25 марта
Красноярск
погода +1 °C
76.15
 
€ 90.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Меньше четверти представителей малого бизнеса края приняли участие в экономической переписи

Главная Экономика
Красноярск
13:00 25 Марта 2021
малый, бизнес, предприятие, экономика, красноярск, перепись
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Лишь 23,5% представителей малого бизнеса приняли участие в экономической переписи, которая заканчивается через шесть дней.

«Отчитаться нужно всем ИП и юридическим лицам, даже тем, которые по каким-либо причинам в 2020 году не вели деятельность, но предприятие не закрыли», — отмечают в пресс-службе администрации края.

За отказ предоставить данные предусмотрена административная ответственность.

До окончания экономической переписи время еще есть, одна​ко предпринимателям стоит поторопиться. До 1 апреля анкету можно подать в Красноярскстат в бумажном виде или отправить по почте. Предприятия, имеющие электронную цифровую подпись, могут отправить отчет на портале Госуслуг.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Порядка 120 переездов обновит КрасЖД в четырех регионах Сибири

Порядка 120 переездов обновит КрасЖД в четырех регионах Сибири

25 Марта 2021 г.
Это позволит снизить число ДТП
Новости Красноярска: Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

23 Марта 2021 г.
Краевой центр в лидерах по уровню роста цен на жилье в стране
Новости Красноярска: Красноярцы могут переехать ради работы и получить компенсацию за билеты и аренду

Красноярцы могут переехать ради работы и получить компенсацию за билеты и аренду

19 Марта 2021 г.
Плюсом – единовременное пособие
Новости Красноярска: КЭФ-2021 расширится на запад и восток

КЭФ-2021 расширится на запад и восток

19 Марта 2021 г.
Участники свяжутся с Берлином и Сингапуром
Новости Красноярска: Красноярцы охотнее других сибиряков берут кредиты

Красноярцы охотнее других сибиряков берут кредиты

10 Марта 2021 г.
В 2020 году объем заемных средств вырос на 14,5%
Новости Красноярска: Красноярцев позвали на работу в Арктику

Красноярцев позвали на работу в Арктику

3 Марта 2021 г.
Вакансий – ну, просто завались
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

24 Марта 2021 г.
Ущерб городскому бюджету оценен в 5 млн рублей
Новости Красноярска: В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

23 Марта 2021 г.
Прокуратура добивается возврата недвижимости городу
Новости Красноярска: Красноярские руководители вызвали большое уважение

Красноярские руководители вызвали большое уважение

24 Марта 2021 г.
В России провели исследование об отношении подчиненных к своим начальникам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru