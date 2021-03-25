Меньше четверти представителей малого бизнеса края приняли участие в экономической переписи

Лишь 23,5% представителей малого бизнеса приняли участие в экономической переписи, которая заканчивается через шесть дней.

«Отчитаться нужно всем ИП и юридическим лицам, даже тем, которые по каким-либо причинам в 2020 году не вели деятельность, но предприятие не закрыли», — отмечают в пресс-службе администрации края.

За отказ предоставить данные предусмотрена административная ответственность.

До окончания экономической переписи время еще есть, одна​ко предпринимателям стоит поторопиться. До 1 апреля анкету можно подать в Красноярскстат в бумажном виде или отправить по почте. Предприятия, имеющие электронную цифровую подпись, могут отправить отчет на портале Госуслуг.