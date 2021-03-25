Порядка 120 переездов обновит КрасЖД в четырех регионах Сибири

За 2021 год Красноярская железная дорога планирует обновить порядка 120 переездов для повышения безопасности движения. Обновление коснется объектов в Красноярском крае, Республике Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях.

Главной задачей ремонтной кампании станет усиление устройств автоматического заграждения, препятствующих выезду автотранспорта на переезд перед приближающимся поездом. Железнодорожники проверят и модифицируют системы автоматики и телемеханики, которые обеспечивают бесперебойную работу светофоров, шлагбаумов, световой и звуковой сигнализации и радиосвязи. Они также отремонтируют трансформаторные подстанции, проведут ревизию систем освещения.

Капитальный ремонт планируется осуществить на двух переездах с особенно интенсивным движением автотранспорта – на станциях Иланская и Ингашская в Красноярском крае. Железнодорожные пути в Ингашской ежесуточно пересекают 2,5 тыс. автомобилей, в Иланской - более 4 тыс. В то же время, это загруженные участки Транссиба, где каждые сутки проходит до 200 поездов.

Специалисты КрасЖД отремонтируют асфальтовое покрытие, заменят УЗП, обновят дорожные знаки, уложат на переездах новый резинокордовый настил, который при резком торможении позволяет предотвратить занос автомобиля и снижает риск аварии.

Также летом пройдет ремонт семи помещений постов дежурных по переездам – трех в Красноярске и четырех на станциях края.

Красноярская магистраль ведет постоянную профилактическую работу, направленную на предупреждение ДТП на переездах. По статистике, они всегда происходят из-за несоблюдения водителями автотранспорта правил дорожного движения. В 2020 году на КрасЖД произошло семь таких происшествий, в которых пострадали три человека, один погиб. С начала 2021 года - три ДТП (один пострадавший).

Красноярская магистраль призывает автомобилистов быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на переездах.

По материалам Красноярской железной дороги.

Фото: КрасЖД