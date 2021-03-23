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Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

Главная Экономика
Красноярск
11:05 23 Марта 2021
строительство, цена, жилье, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Аналитики ЦИАН отметили стремительный рост цен на жилье в Красноярске. За год стоимость квадратных метров в новостройках выросла на треть. Средняя цена «квадрата» в новом доме сейчас 77,7 тысяч рублей, в то время как год назад застройщики просили менее 60 тысяч рублей.

Краевой центр в пятерке лидеров по уровню роста цен на жилье в стране. Еще больше стоимость жилья взлетела только в Нижнем Новгороде (39%), Перми (38%) и Санкт-Петербурге (36%).

В целом квартиры подорожали в большинстве крупных городов. Исключением стал Челябинск, где рынок недвижимости просел на 6%.

В Москве жилье подорожало на 21%, в Казани – на 23%, в Новосибирске – на 27%, в Омске – на 18%, в Краснодаре – на 8%.

По уровню цен на квартиры Красноярск уступает Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Уфе и Новосибирску.

Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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