Красноярцы могут переехать ради работы и получить компенсацию за билеты и аренду. Примеры приводит региональная Служба занятости.

«Так, Ольга, экономист по профессии, отправилась на три месяца в Бердск. Она будет работать на обувной фабрике в рамках программы внедрения бережливого производства. В течение указанного периода гражданка будет получать компенсацию расходов на аренду жилья, также центр занятости возместит ей затраты на билеты», - рассказали в ведомстве.

Отметим, при переселении на постоянное место жительства в пределах Красноярского края выплачивается единовременное пособие в размере 40 тыс рублей, при выезде за пределы края – в размере максимальной величины пособия по безработице (12 130 рублей). Кроме того, служба занятости компенсирует затраты на проезд, в том числе членов семьи, и провоз багажа.