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Красноярцы могут переехать ради работы и получить компенсацию за билеты и аренду

Главная Экономика
Красноярск
13:50 19 Марта 2021
работа, переезд, компенсация, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы могут переехать ради работы и получить компенсацию за билеты и аренду. Примеры приводит региональная Служба занятости.

«Так, Ольга, экономист по профессии, отправилась на три месяца в Бердск. Она будет работать на обувной фабрике в рамках программы внедрения бережливого производства. В течение указанного периода гражданка будет получать компенсацию расходов на аренду жилья, также центр занятости возместит ей затраты на билеты», - рассказали в ведомстве.  

Отметим, при переселении на постоянное место жительства в пределах Красноярского края выплачивается единовременное пособие в размере 40 тыс рублей, при выезде за пределы края – в размере максимальной величины пособия по безработице (12 130 рублей). Кроме того, служба занятости компенсирует затраты на проезд, в том числе членов семьи, и провоз багажа.

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