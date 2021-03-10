Красноярцы охотнее других сибиряков берут кредиты

Красноярский край занял первое место по Сибирскому федеральному округу по совокупному объему кредитов, которые выдали банковские организации. Так, по данным сибирского отделения Банка России, жители региона взяли в долг 332 миллиарда рублей и это на 14,5% больше, чем в предыдущем году. В настоящее время у красноярцев имеется 435 миллиардов рублей кредитных средств.

Тем не менее, несмотря на экономический кризис и последствия пандемии COVID-19, просроченная задолженность сохранилась на уровне 2019 года, а именно 4,8%.

Стоит отметить, что почти половина заемных средств – это ипотечные кредиты. Кроме того, в 2020 году было взято ипотек на 1,7% больше, чем в предыдущем. Сейчас Красноярский край занимает 12 место в стране по доступности ипотечного кредитования.