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Красноярцы охотнее других сибиряков берут кредиты

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Красноярск
14:37 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край занял первое место по Сибирскому федеральному округу по совокупному объему кредитов, которые выдали банковские организации. Так, по данным сибирского отделения Банка России, жители региона взяли в долг 332 миллиарда рублей и это на 14,5% больше, чем в предыдущем году. В настоящее время у красноярцев имеется 435 миллиардов рублей кредитных средств.

Тем не менее, несмотря на экономический кризис и последствия пандемии COVID-19, просроченная задолженность сохранилась на уровне 2019 года, а именно 4,8%.

Стоит отметить, что почти половина заемных средств – это ипотечные кредиты. Кроме того, в 2020 году было взято ипотек на 1,7% больше, чем в предыдущем. Сейчас Красноярский край занимает 12 место в стране по доступности ипотечного кредитования.

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