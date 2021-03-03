Красноярцев позвали на работу в Арктику. В банке вакансий – более четырех тысяч предложений, и найти ставку для сотрудников высокой квалификации не составляет труда.

Как рассказали в краевой службе занятости, чаще всего персонал ищут торговые и строительные компании, обрабатывающие производства, транспортные предприятия и учреждения образования.

Напомним, на уровне президента было принято решение о развитии Арктической зоны страны. Предполагается, что для работы на инвестиционных проектах в ближайшие семь лет потребуется около 37 тысяч человек.

«Это проекты компаний «Медвежий ручей», «Северная звезда», «Таймырнефтегаз», «Ванкорнефть». Одним из крупнейших станет проект «Восток-Ойл». Важно сориентировать молодежь на получение профессий, которые будут востребованы, создавать условия для трудовой мобильности граждан», – рассказал глава краевого агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.

Со всеми вакансиями можно ознакомиться здесь, на портале «Работа в России» или в ближайшем центре занятости.

фото: dela.ru