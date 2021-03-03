Красноярцы получили последний перерасчет за отопление по итогам 2020 года

В мобильном приложении СГК стали доступны результаты перерасчета за отопление по итогам 2020 года. Скоро красноярцы получат платежки с актуальными суммами.

Это последняя корректировка, так как с этого отопительного сезона город перешел на платежи по факту – красноярцы теперь платят за отопление только в те месяцы, когда батареи в квартирах горячие. В СГК заверили, что в этом году подавляющее большинство красноярцев будут довольны корректировкой – по итогам перерасчета им ничего не придется доплачивать.

«С января по август 2020 года оплата отопления осуществлялась по прежней схеме — равными частями весь год. Так как летом дома не отапливались, но потребители за тепло платили, то этот перерасчет будет в минус. Но в перерасчете этого года есть еще одна важная составляющая. В нем будет учтена положительная корректировка за 2019 год. Таким образом, в первом квартале 2021 года большая часть жителей получила корректировку в минус — 4341 дом, в плюс — 98 домов», - пояснила сотрудник пресс-службы СГК Полина Бурмага.

Отметим, что в Красноярске открыта горячая линия по вопросам начисления платежей за февраль. Получить разъяснения специалистов можно по номеру 8 (391) 57-95-53. Также СГК предоставляет ответы на запросы пользователей через мобильное приложение.