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Компания металлургического бизнеса En+ Group привлекла кредит на строительство Тайшетского алюминиевого завода

Главная Экономика
Красноярск
14:48 1 Марта 2021
кредиты, финансы, металлургия, инвестиции, строительство, завод
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РУСАЛ, представляющий  металлургический бизнес ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPG), сообщает о подписании кредитной документации и начале выборок по кредитному договору о предоставлении синдицированного кредита в размере до 45 млрд рублей c ВТБ и Газпромбанком. Привлеченные средства будут направлены на финансирование капитальных расходов по достройке первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода («ТаАЗ»).

Согласно кредитному договору, ВТБ предоставит 30 млрд. рублей, Газпромбанк – 15 млрд. рублей. Срок финансирования – до 15 лет. Привлекаемые средства будут направлены на финансирование завершения строительства первого пускового комплекса ТаАЗ и частичное рефинансирование инвестиций РУСАЛа, осуществленных в 2020 году.

Олег Мухамедшин, директор по стратегии и финансовым рынкам En+ Group, сообщил:

«Строительство Тайшетского алюминиевого завода – один из приоритетных проектов развития для компании, затраты по которому до настоящего времени РУСАЛ обеспечивал за счет собственных средств. Привлекаемые средства в рамках соглашения с банками ВТБ и Газпромбанк будут направлены на финансирование завершения строительства завода, который после ввода в эксплуатацию станет самым экологичным и высокотехнологичным предприятием в мировой алюминиевой отрасли. Таким образом, вместе с запуском первой очереди Богучанского алюминиевого завода, строительство ТаАЗа будет способствовать снижению уровня выбросов парниковых газов от алюминиевых производств и увеличению доли низкоуглеродной продукции в портфеле компании».

Сокращение выбросов парниковых газов - одна из стратегических целей En+ Group, основанной Олегом Владимировичем Дерипаска. Для ее достижения компания активно работает по таким направлениям, как модернизация предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий. Компания наращивает производство своего низкоуглеродного алюминиевого бренда ALLOW, «углеродный след» которого в несколько раз ниже, чем в среднем по отрасли.

Тайшетский алюминиевый завод, который станет самым экологичным предприятием в мировой алюминиевой отрасли, обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест. На этой площадке будут использованы самые современные технологии в сфере экологии, автоматизации рабочих мест, оборудования. Контроль за машинами и механизмами от момента погрузки глинозема до упаковки готовых слитков будет проводиться с использованием искусственного интеллекта и онлайн-мониторингов. Производство алюминия на ТаАЗе обеспечено чистой возобновляемой гидроэнергией, что увеличит долю низкоуглеродной высококачественной алюминиевой продукции на рынке.

Проектная мощность первого пускового комплекса составит 428,5 тысяч тонн первичного алюминия в год. Предприятие начнет работать в 2021 году. Продукция Тайшетского алюминиевого завода будет в том числе обеспечивать и растущий спрос на алюминий на российском рынке. В рамках проекта предусматривается выпуск первичного алюминия (т.н. мелких чушек) и сплавов на его основе в виде плоских и цилиндрических слитков (до 80% от общего объема производства).

По материалам En+ Group

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