В частный сектор Минусинска проведут водопровод

В Минусинске за два года планируется построить кольцевой водопровод. Он призван обеспечить качественной питьевой водой частный сектор города.

Работы будут проведены по федеральному проекту «Чистая вода». Аукцион по определению подрядчика назначен на 2 марта 2021 года.

«Кольцевой водопровод построят длиной 11,4 км. На первом этапе водопроводная сеть протяженностью 5,2 км охватит жителей ул. Сотниченко, Береговая и Центральная. В 2022 году строительство участка водопровода в 6,2 км продолжится по ул. Суворова, Загородная, Победы, Новокузнечная и Михайлова», - говорится в сообщении официального сайта Минусинска.

По данным городских властей, строительство водопровода обойдется в 187,8 млн руб. Большая часть этой суммы придется на федеральный бюджет.

Фото: официальный сайт Минусинска